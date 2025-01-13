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Frontier Airlines расследует инцидент с Нурмагомедовым на борту самолета

Ведомости

Авиакомпания Frontier Airlines открыла расследование инцидента с российским бойцом ММА, бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом воздушная гавань сообщила под заявлением спортсмена в соцсети X.

«Мы осведомлены об инциденте и проводим его расследование», – уточнили в компании.

12 января EssentiallySports сообщило, что Нурмагомедова сняли с рейса в США после споров с бортпроводницей, которая попросила его пересесть на другое место. Издание ссылается на видеоролик, на котором спортсмен вступил в конфликт с одной из бортпроводниц самолета, после чего его вывели из самолета.

По словам авторов видеозаписи, Нурмагомедов сидел у аварийного выхода. Бортпроводница, следуя протоколу, уточнила, говорит ли он по-английски и сможет ли помочь попутчикам в случае чрезвычайной ситуации. Нурмагомедов не мог понять, о чем идет речь, что привело к «небольшой ссоре». Стюардесса попросила спортсмена пересесть на другое место, что не понравилось бывшему чемпиону в легком весе. «Вы можете либо сесть в другое место, либо мы можем пойти и проводить вас из самолета», – приводит издание ее слова. В итоге Нурмагомедов был снят с рейса.

Нурмагомедов в X заявил, что бортпроводница была груба с ним с самого начала, хотя спортсмен может все понять на английском языке, прилично говорит на нем и согласился помочь. По его словам, стюардесса настаивала на том, чтобы снять бойца с места. После двух минут разговора она вызвала охрану и спортсмена высадили из этого самолета. «Я сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным и уважительным, как вы можете видеть на видео. Но члены экипажа могли бы в следующий раз поступить лучше и быть вежливыми с клиентами», – отметил Нурмагомедов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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