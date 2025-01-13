Frontier Airlines расследует инцидент с Нурмагомедовым на борту самолета

Нурмагомедов в X заявил, что бортпроводница была груба с ним с самого начала, хотя спортсмен может все понять на английском языке, прилично говорит на нем и согласился помочь. По его словам, стюардесса настаивала на том, чтобы снять бойца с места. После двух минут разговора она вызвала охрану и спортсмена высадили из этого самолета. «Я сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным и уважительным, как вы можете видеть на видео. Но члены экипажа могли бы в следующий раз поступить лучше и быть вежливыми с клиентами», – отметил Нурмагомедов.