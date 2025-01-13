Frontier Airlines расследует инцидент с Нурмагомедовым на борту самолета
Авиакомпания Frontier Airlines открыла расследование инцидента с российским бойцом ММА, бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом воздушная гавань сообщила под заявлением спортсмена в соцсети X.
«Мы осведомлены об инциденте и проводим его расследование», – уточнили в компании.
12 января EssentiallySports сообщило, что Нурмагомедова сняли с рейса в США после споров с бортпроводницей, которая попросила его пересесть на другое место. Издание ссылается на видеоролик, на котором спортсмен вступил в конфликт с одной из бортпроводниц самолета, после чего его вывели из самолета.
По словам авторов видеозаписи, Нурмагомедов сидел у аварийного выхода. Бортпроводница, следуя протоколу, уточнила, говорит ли он по-английски и сможет ли помочь попутчикам в случае чрезвычайной ситуации. Нурмагомедов не мог понять, о чем идет речь, что привело к «небольшой ссоре». Стюардесса попросила спортсмена пересесть на другое место, что не понравилось бывшему чемпиону в легком весе. «Вы можете либо сесть в другое место, либо мы можем пойти и проводить вас из самолета», – приводит издание ее слова. В итоге Нурмагомедов был снят с рейса.
Нурмагомедов в X заявил, что бортпроводница была груба с ним с самого начала, хотя спортсмен может все понять на английском языке, прилично говорит на нем и согласился помочь. По его словам, стюардесса настаивала на том, чтобы снять бойца с места. После двух минут разговора она вызвала охрану и спортсмена высадили из этого самолета. «Я сделал все возможное, чтобы оставаться спокойным и уважительным, как вы можете видеть на видео. Но члены экипажа могли бы в следующий раз поступить лучше и быть вежливыми с клиентами», – отметил Нурмагомедов.