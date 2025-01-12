Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей
Российский боец ММА, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в США после споров с бортпроводницей, которая попросила его пересесть на другое место, сообщило EssentiallySports.
Издание ссылается на видеозапись, на которой спортсмен вступил в конфликт с одной из бортпроводниц самолета, после чего Нурмагомедова вывели из самолета. Инцидент, как отмечается, произошел на рейсе до Лос-Анджелеса. По словам авторов видео, россиянин сидел у аварийного выхода. Бортпроводница, следуя протоколу, спросила спортсмена, говорит ли тот по-английски и сможет ли он помочь своим попутчикам в случае чрезвычайной ситуации.
Нурмагомедов не мог понять, о чем идет речь, что привело к «небольшой ссоре», пишет EssentiallySports. Стюардесса попросила мужчину пересесть на другое место, что не понравилось бывшему чемпиону в легком весе. «Вы можете либо сесть в другое место, либо мы можем пойти и проводить вас из самолета», – приводит издание слова проводницы. В итоге спортсмена с рейса сняли.