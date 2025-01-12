Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей

Издание ссылается на видеозапись, на которой спортсмен вступил в конфликт с одной из бортпроводниц самолета, после чего Нурмагомедова вывели из самолета. Инцидент, как отмечается, произошел на рейсе до Лос-Анджелеса. По словам авторов видео, россиянин сидел у аварийного выхода. Бортпроводница, следуя протоколу, спросила спортсмена, говорит ли тот по-английски и сможет ли он помочь своим попутчикам в случае чрезвычайной ситуации.