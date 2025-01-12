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Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за конфликта с бортпроводницей

Ведомости

Российский боец ММА, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в США после споров с бортпроводницей, которая попросила его пересесть на другое место, сообщило EssentiallySports.

Издание ссылается на видеозапись, на которой спортсмен вступил в конфликт с одной из бортпроводниц самолета, после чего Нурмагомедова вывели из самолета. Инцидент, как отмечается, произошел на рейсе до Лос-Анджелеса. По словам авторов видео, россиянин сидел у аварийного выхода. Бортпроводница, следуя протоколу, спросила спортсмена, говорит ли тот по-английски и сможет ли он помочь своим попутчикам в случае чрезвычайной ситуации. 

Нурмагомедов не мог понять, о чем идет речь, что привело к «небольшой  ссоре», пишет EssentiallySports. Стюардесса попросила мужчину пересесть на другое место, что не понравилось бывшему чемпиону в легком весе. «Вы можете либо сесть в другое место, либо мы можем пойти и проводить вас из самолета», – приводит издание слова проводницы. В итоге спортсмена с рейса сняли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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