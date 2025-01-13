Спортсмены Российско-китайских игр примут участие в Олимпиаде 2030 года
Спортсмены из России, которые приняли участие в Российско-китайских молодежных зимних играх, выступят и покажут хороший результат на Олимпийских играх 2030 г. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, передает ТАСС.
По его словам, спортсмены получили хороший результат и готовы к возвращению на «международную арену в полном составе». Участники игр могут стать составом от России на Олимпиаде 2030 г.
10 января президент России Владимир Путин назвал Российско-китайские игры успешным проектом гуманитарного сотрудничества. IV Российско-китайские молодежные зимние игры проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.
26 ноября в Кремле заявили, что обсуждение вопросов спорта на высшем уровне необходимо, так как «повестка дня очень и очень обширная». Обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».