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Спортсмены Российско-китайских игр примут участие в Олимпиаде 2030 года

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Спортсмены из России, которые приняли участие в Российско-китайских молодежных зимних играх, выступят и покажут хороший результат на Олимпийских играх 2030 г. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

По его словам, спортсмены получили хороший результат и готовы к возвращению на «международную арену в полном составе». Участники игр могут стать составом от России на Олимпиаде 2030 г.

10 января президент России Владимир Путин назвал Российско-китайские игры успешным проектом гуманитарного сотрудничества. IV Российско-китайские молодежные зимние игры проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

26 ноября в Кремле заявили, что обсуждение вопросов спорта на высшем уровне необходимо, так как «повестка дня очень и очень обширная». Обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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