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Суд оставил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова

Ведомости

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – объявил судья.

21 декабря 2024 г. Тверской суд Москвы арестовал Грибова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В тот же день МВД России сообщило о задержании в одном из московских аэропортов экс-замминистра просвещения РФ.

По данным следствия, Грибов совместно с сообщниками разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, но мероприятия не проводились. Было похищено бюджетных средств на сумму свыше 54 млн руб. Оперативники задержали трех сообщников. Экс-чиновник скрылся от следствия за пределами России. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

30 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин по просьбе Грибова освободил его от поста замминистра просвещения РФ. Он был назначен на эту должность в марте 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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