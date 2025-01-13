Суд оставил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова

По данным следствия, Грибов совместно с сообщниками разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, но мероприятия не проводились. Было похищено бюджетных средств на сумму свыше 54 млн руб. Оперативники задержали трех сообщников. Экс-чиновник скрылся от следствия за пределами России. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.