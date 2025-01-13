Суд оставил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – объявил судья.
21 декабря 2024 г. Тверской суд Москвы арестовал Грибова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В тот же день МВД России сообщило о задержании в одном из московских аэропортов экс-замминистра просвещения РФ.
По данным следствия, Грибов совместно с сообщниками разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, но мероприятия не проводились. Было похищено бюджетных средств на сумму свыше 54 млн руб. Оперативники задержали трех сообщников. Экс-чиновник скрылся от следствия за пределами России. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.
30 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин по просьбе Грибова освободил его от поста замминистра просвещения РФ. Он был назначен на эту должность в марте 2020 г.