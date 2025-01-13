Фейерверки могли стать причиной пожаров в Лос-Анджелесе
Местные жители предполагают, что пожары в Калифорнии могли возникнуть из-за фейерверков, запущенных в новогоднюю ночь, сообщает The Washington Post (WP).
По информации WP, судя по данным очевидцев и спутниковым снимкам, пожар начался в районе хребта Темескал в горах Санта-Моники, где накануне также случилось возгорание. Раннее сгоревшая местность могла породить новый пожар, так как почва или лес могли все еще тлеть.
Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что причиной стал запуск фейерверков. Один из опрошенных жителей утверждает, что подобные запуски происходят каждый год, а в новогоднюю ночь он и его семья слышали звуки вспышек.
Глобальные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января 2025 г. В Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайного положения. На данный момент известно о 24 погибших, еще множество людей пострадали. Предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров – $135–150 млрд.