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Фейерверки могли стать причиной пожаров в Лос-Анджелесе

Ведомости

Местные жители предполагают, что пожары в Калифорнии могли возникнуть из-за фейерверков, запущенных в новогоднюю ночь, сообщает The Washington Post (WP).

По информации WP, судя по данным очевидцев и спутниковым снимкам, пожар начался в районе хребта Темескал в горах Санта-Моники, где накануне также случилось возгорание. Раннее сгоревшая местность могла породить новый пожар, так как почва или лес могли все еще тлеть.

Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что причиной стал запуск фейерверков. Один из опрошенных жителей утверждает, что подобные запуски происходят каждый год, а в новогоднюю ночь он и его семья слышали звуки вспышек.

Глобальные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января 2025 г. В Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайного положения. На данный момент известно о 24 погибших, еще множество людей пострадали. Предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров – $135–150 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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