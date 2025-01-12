Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США
Пожары в штате Калифорния могут стать крупнейшим бедствием в истории США, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом в интервью NBC News.
«Я думаю, это будет зависеть только от связанных с ним затрат, от масштаба и охвата», – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли бедствие одним из крупнейших в истории страны.
8 января избранный президент США Дональд Трамп обвинил Ньюсома и действующего президента Джо Байдена в нехватке воды в пожарных гидрантах. Республиканец напомнил, что Ньюсом в период первого срока Трампа не подписал план, который перенаправил бы воду из Северной Калифорнии в Южную Калифорнию.
NBC News со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что дебаты «не имеют никакого отношения к нынешним лесным пожарам», которые были вызваны длительной засухой и сильными ветрами.
Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. По данным на 12 января, погибли 16 человек, но фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей. 8 января Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь.
10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров составляет $135–150 млрд.