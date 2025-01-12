Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшим бедствием в истории США

Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. По данным на 12 января, погибли 16 человек, но фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей. 8 января Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь.