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Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд

Ведомости

Аналитическая компания AccuWeather пересмотрела предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от пожаров в штате Калифорния. Она увеличилась до $135–150 млрд. Об этом заявил представитель компании Билл Уэйделл в соцсети X.

Уэйделл добавил, что на следующей неделе прогнозируется усиление порывистого ветра и повышенный риск возникновения пожаров в регионе. 9 января Business Insider со ссылкой на подсчеты AccuWeather сообщало, что ущерб от лесных пожаров может достигнуть примерно $57 млрд.

Пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. В Лос-Анджелесе ввели чрезвычайное положение. Пожары уничтожили дома и предприятия и вынудили порядка 180 000 жителей покинуть свое жилье. По состоянию на 10 января сообщалось о 10 жертвах бедствия.

В «звездном» районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщил NBC News. Там же сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя уничтожило и дом американской певицы Пэрис Хилтон в Малибу. Financial Times со ссылкой на предварительную оценку аналитиков JPMorgan писала, что потери страховых компаний в связи с пожаром могут достичь $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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