Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд
Аналитическая компания AccuWeather пересмотрела предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от пожаров в штате Калифорния. Она увеличилась до $135–150 млрд. Об этом заявил представитель компании Билл Уэйделл в соцсети X.
Уэйделл добавил, что на следующей неделе прогнозируется усиление порывистого ветра и повышенный риск возникновения пожаров в регионе. 9 января Business Insider со ссылкой на подсчеты AccuWeather сообщало, что ущерб от лесных пожаров может достигнуть примерно $57 млрд.
Пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. В Лос-Анджелесе ввели чрезвычайное положение. Пожары уничтожили дома и предприятия и вынудили порядка 180 000 жителей покинуть свое жилье. По состоянию на 10 января сообщалось о 10 жертвах бедствия.
В «звездном» районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщил NBC News. Там же сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя уничтожило и дом американской певицы Пэрис Хилтон в Малибу. Financial Times со ссылкой на предварительную оценку аналитиков JPMorgan писала, что потери страховых компаний в связи с пожаром могут достичь $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.