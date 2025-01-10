Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд

В «звездном» районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщил NBC News. Там же сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя уничтожило и дом американской певицы Пэрис Хилтон в Малибу. Financial Times со ссылкой на предварительную оценку аналитиков JPMorgan писала, что потери страховых компаний в связи с пожаром могут достичь $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.