Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе

Американские звезды лишились своих домов из-за пожаров

Из-за лесных пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. Домов лишились звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и ее муж Адам Броуди из «Одиноких сердец», двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс, звезда сериала «Розанна» Джон Гудман, актер из «Лучшего стрелка: Маверик» Майлз Теллер и звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис. Дочь актрисы Дженнифер Грей – Стелла Грегг – сообщила, что дом звезды «Грязных танцев» «сгорел дотла», но Грей и ее собака спаслись.

Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильмах «Звездные войны», написал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что эвакуировался из своего дома в Малибу вместе с женой и собакой. Американский олимпийский чемпион Гэри Холл-младший, завоевавший 10 олимпийских медалей и шесть медалей чемпионатов мира за свою карьеру пловца, считает, что потерял их все во время пожара в Палисейдс, сообщает Sydney Morning Herald.

Актриса Джейми Ли Кертис, которая на протяжении нескольких десятилетий жила в районе Пасифик-Палисейдс, объявила, что она и ее семья жертвуют $1 млн на оказание помощи в округе Лос-Анджелес.