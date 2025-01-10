Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе

Что известно о пожарах в Лос-АнджелесеЧисло погибших возросло до 10, сгорело около 10 000 строений в престижном районе США
В округе Лос-Анджелес с 7 января бушует несколько крупных лесных пожаров. Погибли по меньшей мере 10 человек. Официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей, сообщает CNN.
Пожар в Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу и пожар в Итоне на востоке недалеко от Пасадены уже считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Они охватили более 34 000 акров (13 750 га) и уничтожили целые районы.
Лесные пожары уничтожили дома и предприятия и вынудили около 180 000 жителей покинуть свои дома. Около 95 000 потребителей остаются без электричества. По данным Financial Times, сгорело около 10 000 строений. Властям удалось потушить новый пожар в районе Голливудских холмов, из-за которого пришлось провести временную эвакуацию возле некоторых из самых известных мест шоу-бизнеса, включая Голливудскую Аллею славы.
Экономические потери составили от $135 млрд до $150 млрд , что делает это стихийное бедствие одним из самых дорогостоящих в современной истории США.
Департамент полиции Лос-Анджелеса, пишет NewsNation, заявил что пожар в Кеннете сейчас расследуется как дело о поджоге, и один человек находится под стражей. Пожар в Кеннете – лишь один из пяти лесных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес и угрожающих домам в Калабасасе и Хидден-Хиллз.
Действующий президент США Джо Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. В тот же день Байден заявил, что в Южную Калифорнию будут направлены более 400 федеральных пожарных, более 30 пожарных вертолетов и самолетов, а также восемь самолетов C-130 министерства обороны. Кроме того, по его словам, министр обороны санкционировал привлечение 500 сотрудников департамента обороны для расчистки территории от лесных пожаров. Президент пообещал, что администрация продолжит предоставлять «буквально все ресурсы, которые мы сможем найти, чтобы помочь губернатору и службам экстренного реагирования». Он также заявил, что федеральное правительство полностью покроет расходы на ликвидацию последствий лесных пожаров.
Два крупнейших пожара бушуют в элитном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе и на востоке, в районе, охватывающем города Альтадена и Пасадена. Эти районы являются типичными примерами того, что эксперты называют границей между дикой природой и городом - переходной зоной, где открытые пространства встречаются с антропогенными объектами, рассуждает Bloomberg. Сейчас в этом районе дуют порывы ураганной силы, распространяя пламя.
В тоже время пожарные борются с нехваткой воды. Водоразборные колонки в районе Лос-Анджелеса являются частью муниципальных систем водоснабжения, которые обеспечивают достаточное давление воды для удовлетворения повседневных нужд и тушения отдельных пожаров. Но не для борьбы с несколькими пожарами такой силы и масштаба, отмечают СМИ. Пожарным операциям также мешает сильный ветер, из-за которого пожарные самолеты не могут взлететь.
Американские звезды лишились своих домов из-за пожаров
Из-за лесных пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. Домов лишились звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и ее муж Адам Броуди из «Одиноких сердец», двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс, звезда сериала «Розанна» Джон Гудман, актер из «Лучшего стрелка: Маверик» Майлз Теллер и звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис. Дочь актрисы Дженнифер Грей – Стелла Грегг – сообщила, что дом звезды «Грязных танцев» «сгорел дотла», но Грей и ее собака спаслись.
Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильмах «Звездные войны», написал в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что эвакуировался из своего дома в Малибу вместе с женой и собакой. Американский олимпийский чемпион Гэри Холл-младший, завоевавший 10 олимпийских медалей и шесть медалей чемпионатов мира за свою карьеру пловца, считает, что потерял их все во время пожара в Палисейдс, сообщает Sydney Morning Herald.
Актриса Джейми Ли Кертис, которая на протяжении нескольких десятилетий жила в районе Пасифик-Палисейдс, объявила, что она и ее семья жертвуют $1 млн на оказание помощи в округе Лос-Анджелес.
Пожарный департамент округа Лос-Анджелес в связи с лесными пожарами отозвал все разрешения, выданные на проведение съемок в районах Альтадена, Ла-Кресента, Ла-Канада/Флинтридж и в Пасадене, из-за чего было приостановлено производство сразу нескольких проектов. NBCUniversal сообщила, что производство сериалов «Хитрости», «Женщина при деньгах», «Тед», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Место счастливчиков» приостановлено. Все полнометражные фильмы NBCU снимаются за пределами Лос-Анджелеса. Amazon отложил возобновление съемок второго сезона «Фоллаут», которые проходили в районе Санта-Клариты и проч.
Кроме того, многочисленные премьеры и мероприятия в Лос-Анджелесе были перенесены или отменены, в том числе премьеры фильмов «Неудержимый» и «Человек-волк», обед в честь премии AFI Awards, чаепитие BAFTA и церемония вручения премии Critics Choice Awards.
Избранный президент Дональд Трамп обвинил в некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. «Ньюсом и мэр в значительной степени некомпетентны, – сказал Трамп. - То, что они сделали, ужасно». Шериф округа сказал CNN, что Лос-Анджелес выглядит так, как будто «в этих местах была сброшена атомная бомба».