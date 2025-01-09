JPMorgan: из-за пожаров в Калифорнии страховщики могут потерять около $20 млрд
Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров потери страховых компаний могут достичь $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на предварительную оценку аналитиков американского банка JPMorgan.
«Ожидания экономических потерь, проистекающих от пожаров, увеличились более чем вдвое со вчерашнего дня до примерно $50 млрд, и мы ожидаем, что размер застрахованного убытка от этого события может превысить $20 млрд (и даже больше, если огонь не будет взят под контроль)», – говорится в сообщении JPMorgan для клиентов.
Пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. В «звездном» районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой, по данным NBC News, попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Там же сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. В этом городе сгорел и дом, арендованный Хантером Байденом, сыном действующего президента США Джо Байдена, писала Daily Mail. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации.