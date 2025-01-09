JPMorgan: из-за пожаров в Калифорнии страховщики могут потерять около $20 млрд

«Ожидания экономических потерь, проистекающих от пожаров, увеличились более чем вдвое со вчерашнего дня до примерно $50 млрд, и мы ожидаем, что размер застрахованного убытка от этого события может превысить $20 млрд (и даже больше, если огонь не будет взят под контроль)», – говорится в сообщении JPMorgan для клиентов.