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Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу

Ведомости

В Малибу сгорел дотла дом, арендованный Хантером Байденом, сыном действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.

Американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции 9 января, что дом, в котором проживает его сын со своей женой, возможно, сгорел. На фотографиях, имеющихся в распоряжении издания, видно, что на месте усадьбы за $4 млн осталась «обугленная груда развалившейся кладки с двумя уцелевшими дымоходами». Хантер Байден снимал этот дом за $15 800 в месяц.

Из-за лесных пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу.

Пожары в Калифорнии начались 7 января. В районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой, по данным NBC News, попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли как минимум пять человек. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации. В округе Лос-Анджелес электричества лишились почти 1 млн домов и предприятий.

«Звездный» район Лос-Анджелеса оказался в центре лесного пожара
Из-за лесного пожара обязательная эвакуация введена в престижной части Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, <a href="https://edition.cnn.com/weather/live-news/los-angeles-wildfire-windstorm-01-07-25/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сообщает</a> CNN. В этом районе проживают многие американские знаменитости. По <a href="https://www.nbcnews.com/weather/wildfires/live-blog/live-updates-pacific-palisades-wildfire-rapidly-grows-california-rcna186685#rcrd66838" target="_blank" rel="noopener noreferrer">данным </a>NBC News, в зону эвакуации также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно <a href="https://www.fire.ca.gov/incidents/2025/1/7/palisades-fire" target="_blank" rel="noopener noreferrer">информации</a> департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, 7 января огонь охватил территорию площадью 1200 га.
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Из-за лесного пожара обязательная эвакуация введена в престижной части Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, сообщает CNN. В этом районе проживают многие американские знаменитости. По данным NBC News, в зону эвакуации также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно информации департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, 7 января огонь охватил территорию площадью 1200 га. / Ethan Swope / AP Photo

Business Insider со ссылкой на подсчеты компании AccuWeather сообщало, что ущерб и экономические потери от лесных пожаров в Лос-Анджелесе могут достигнуть примерно $57 млрд. В результате пожары могут стать самыми разрушительными и дорогостоящими в истории Калифорнии.

9 января Байден отменил визит в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации лесных пожаров в Калифорнии. Днем ранее он объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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