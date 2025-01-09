Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу

Пожары в Калифорнии начались 7 января. В районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой, по данным NBC News, попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли как минимум пять человек. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации. В округе Лос-Анджелес электричества лишились почти 1 млн домов и предприятий.