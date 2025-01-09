Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу
В Малибу сгорел дотла дом, арендованный Хантером Байденом, сыном действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.
Американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции 9 января, что дом, в котором проживает его сын со своей женой, возможно, сгорел. На фотографиях, имеющихся в распоряжении издания, видно, что на месте усадьбы за $4 млн осталась «обугленная груда развалившейся кладки с двумя уцелевшими дымоходами». Хантер Байден снимал этот дом за $15 800 в месяц.
Из-за лесных пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. В районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой, по данным NBC News, попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли как минимум пять человек. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации. В округе Лос-Анджелес электричества лишились почти 1 млн домов и предприятий.
Business Insider со ссылкой на подсчеты компании AccuWeather сообщало, что ущерб и экономические потери от лесных пожаров в Лос-Анджелесе могут достигнуть примерно $57 млрд. В результате пожары могут стать самыми разрушительными и дорогостоящими в истории Калифорнии.
9 января Байден отменил визит в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации лесных пожаров в Калифорнии. Днем ранее он объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.