Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самыми дорогими в истории Калифорнии
Ущерб и экономические потери от лесных пожаров в Лос-Анджелесе могут составить около $57 млрд, сообщает Business Insider со ссылкой на подсчеты компании AccuWeather. В результате пожары могут стать самыми разрушительными и дорогостоящими в истории Калифорнии.
Как рассказал главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер, пожары могут стать одними из самых разрушительных с точки зрения количества уничтоженных сооружений. Возгорание в лесах началось 7 января. На следующий день действующий президент США Джо Байден отменил свой последний зарубежный визит в Рим и Ватикан, а также объявил режим чрезвычайного бедствия.
Президент также распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. Не менее пяти человек числятся погибшими, а 100 000 жителей районов вблизи Голливуда будут эвакуированы, писало Reuters. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.
9 января стало известно, что пожар в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. В тот же день американская певица и актриса Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом в Малибу сгорел из-за лесного пожара.