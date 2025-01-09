Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самыми дорогими в истории Калифорнии

Президент также распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. Не менее пяти человек числятся погибшими, а 100 000 жителей районов вблизи Голливуда будут эвакуированы, писало Reuters. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.