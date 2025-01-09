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Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самыми дорогими в истории Калифорнии

Ведомости

Ущерб и экономические потери от лесных пожаров в Лос-Анджелесе могут составить около $57 млрд, сообщает Business Insider со ссылкой на подсчеты компании AccuWeather. В результате пожары могут стать самыми разрушительными и дорогостоящими в истории Калифорнии.

Как рассказал главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер, пожары могут стать одними из самых разрушительных с точки зрения количества уничтоженных сооружений. Возгорание в лесах началось 7 января. На следующий день действующий президент США Джо Байден отменил свой последний зарубежный визит в Рим и Ватикан, а также объявил режим чрезвычайного бедствия.

Президент также распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. Не менее пяти человек числятся погибшими, а 100 000 жителей районов вблизи Голливуда будут эвакуированы, писало Reuters. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.

9 января стало известно, что пожар в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. В тот же день американская певица и актриса Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом в Малибу сгорел из-за лесного пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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