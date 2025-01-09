В Лос-Анджелесе из-за пожаров приостановлены съемки нескольких сериалов
Пожарный департамент округа Лос-Анджелес в связи с лесными пожарами отозвал все разрешения, выданные на проведение съемок в районах Альтадена, Ла-Кресента, Ла-Канада/Флинтридж и в Пасадене, из-за чего было приостановлено производство сразу нескольких проектов. Об этом сообщает издание Variety.
FilmLA, организация, выдающая разрешения на съемки в Лос-Анджелесе, опубликовала уведомление о том, что «кадровые ресурсы, обычно доступные для поддержки кинопроизводства, могут быть недоступны во время чрезвычайного положения в регионе». Несмотря на то что большинство мест съемок не находятся непосредственно в зоне пожара, качество воздуха опасно для здоровья, и жителей просят без необходимости не выезжать на дороги.
NBCUniversal сообщила, что производство сериалов «Хитрости», «Женщина при деньгах», «Тед», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Место счастливчиков» приостановлено. Все полнометражные фильмы NBCU снимаются за пределами Лос-Анджелеса.
Amazon отложил возобновление съемок второго сезона Fallout, которые проходили в районе Санта-Клариты.
CBS Studios приостановила съемки сериалов «Морская полиция: Спецотдел», «Морская полиция. Начало», «Дом папаши», «Соседство» и «После полуночи» на оставшуюся часть недели из-за пожаров.
На Disney-20th закрыли производство «Доктора Одиссея», «Анатомии страсти» и шоу Джимми Киммела.
Студия Warner Bros. в Бербанке также была закрыта из-за близости к пожарам, что повлияло на съемки проектов «Начальная школа Эбботт», «Всеамериканский» и «Питт», а также «Первый брак Джорджи и Мэнди» и проект Лиэнн Морган, которые находились на стадии проработки сценария и репетиций.
Кроме того, многочисленные премьеры и мероприятия в Лос-Анджелесе были перенесены или отменены, в том числе премьеры фильмов «Неудержимый» и «Человек-волк», обед в честь премии AFI Awards, чаепитие BAFTA и церемония вручения премии Critics Choice Awards.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.
По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. В округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.
9 января стало известно, что пожар в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. В тот же день американская певица и актриса Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом в Малибу сгорел из-за лесного пожара.