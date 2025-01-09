В Лос-Анджелесе из-за пожаров приостановлены съемки нескольких сериалов

FilmLA, организация, выдающая разрешения на съемки в Лос-Анджелесе, опубликовала уведомление о том, что «кадровые ресурсы, обычно доступные для поддержки кинопроизводства, могут быть недоступны во время чрезвычайного положения в регионе». Несмотря на то что большинство мест съемок не находятся непосредственно в зоне пожара, качество воздуха опасно для здоровья, и жителей просят без необходимости не выезжать на дороги.