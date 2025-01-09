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В Лос-Анджелесе из-за пожаров приостановлены съемки нескольких сериалов

Ведомости

Пожарный департамент округа Лос-Анджелес в связи с лесными пожарами отозвал все разрешения, выданные на проведение съемок в районах Альтадена, Ла-Кресента, Ла-Канада/Флинтридж и в Пасадене, из-за чего было приостановлено производство сразу нескольких проектов. Об этом сообщает издание Variety.

FilmLA, организация, выдающая разрешения на съемки в Лос-Анджелесе, опубликовала уведомление о том, что «кадровые ресурсы, обычно доступные для поддержки кинопроизводства, могут быть недоступны во время чрезвычайного положения в регионе». Несмотря на то что большинство мест съемок не находятся непосредственно в зоне пожара, качество воздуха опасно для здоровья, и жителей просят без необходимости не выезжать на дороги.

NBCUniversal сообщила, что производство сериалов «Хитрости», «Женщина при деньгах», «Тед», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Место счастливчиков» приостановлено. Все полнометражные фильмы NBCU снимаются за пределами Лос-Анджелеса.

Amazon отложил возобновление съемок второго сезона Fallout, которые проходили в районе Санта-Клариты.

CBS Studios приостановила съемки сериалов «Морская полиция: Спецотдел», «Морская полиция. Начало», «Дом папаши», «Соседство» и «После полуночи» на оставшуюся часть недели из-за пожаров.

На Disney-20th закрыли производство «Доктора Одиссея», «Анатомии страсти» и шоу Джимми Киммела.

Студия Warner Bros. в Бербанке также была закрыта из-за близости к пожарам, что повлияло на съемки проектов «Начальная школа Эбботт», «Всеамериканский» и «Питт», а также «Первый брак Джорджи и Мэнди» и проект Лиэнн Морган, которые находились на стадии проработки сценария и репетиций.

Кроме того, многочисленные премьеры и мероприятия в Лос-Анджелесе были перенесены или отменены, в том числе премьеры фильмов «Неудержимый» и «Человек-волк», обед в честь премии AFI Awards, чаепитие BAFTA и церемония вручения премии Critics Choice Awards.

Пожары в Калифорнии начались 7 января. Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.

По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. В округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.

9 января стало известно, что пожар в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. В тот же день американская певица и актриса Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом в Малибу сгорел из-за лесного пожара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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