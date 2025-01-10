Местные жители рассказали о последствиях пожара в Лос-Анджелесе

«У меня 60 лет воспоминаний, связанных с этим домом… В этом доме все – моя история», – сказал Шорт. – «Пять минут назад я сидел в машине один, и слезы просто покатились по моему лицу… Но, несмотря на то, что мне 91 год, я начну все заново».