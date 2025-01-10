Местные жители рассказали о последствиях пожара в Лос-Анджелесе

Местные жители рассказали о последствиях пожара в Лос-АнджелесеМногие из них потеряли все, что у них было
Шум сирен и красные отблески пламени стали новой реальностью для жителей Лос-Анджелеса, где опустошительные пожары охватили десятки квадратных километров, оставляя за собой руины и пепел, передает корреспондент «Ведомостей».
Пожары в районе Лос-Анджелеса, включая тот, который вспыхнул на Голливудских холмах, бушуют на территории более 100 кв. км. Около 179 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщили власти.
По меньшей мере пять человек погибли. Более 1 300 зданий уже сгорели, а еще свыше 60,000 находятся под угрозой, так как сильный ветер продолжает раздувать огонь в густонаселенных районах Южной Калифорнии. За считанные часы пожар лишает людей всего, что они строили десятилетиями.
Дейл Шорт, 91-летний мужчина, в интервью CBS News рассказал , что лишился дома в котором прожил более полувека.
«У меня 60 лет воспоминаний, связанных с этим домом… В этом доме все – моя история», – сказал Шорт. – «Пять минут назад я сидел в машине один, и слезы просто покатились по моему лицу… Но, несмотря на то, что мне 91 год, я начну все заново».
Джейкоб Соборофф, журналист телеканала NBC, во время репортажа , показанного 9 января , был потрясен, узнав, что его дом детства сгорел в результате пожаров и заметил, что Пасифик-Палисейдс «фактически стерт с лица земли».
«О, Боже. Это мой дом детства. Его больше нет», – сказал он, проезжая по своему старому кварталу. – «Здесь не осталось ни одного дома».
Как сообщает NBC News, 37 000 жителей Пасифик-Палисейдс были эвакуированы, а более 1 000 домов и сооружений уничтожены в результате Палисейдского пожара.
Всего на территории Лос-Анджелеса бушуют 5 пожаров.
Пожары в Итон и Палисейдс остаются крупнейшими из пяти активных возгораний.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что более 7 500 человек из местных, государственных и федеральных агентств задействованы в борьбе с огнем. Для тушения пожаров используются вертолеты, цистерны с водой, самолеты-танкеры и бульдозеры. По данным властей, к вечеру среды пострадали четыре пожарных.
Власти сообщили о 20 арестах за мародерство и предупредили, что нахождение в зонах обязательной эвакуации может привести к аресту по обвинению в правонарушении.