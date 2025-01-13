Число погибших в результате пожаров в Калифорнии выросло до 24 человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли уже 24 человека, следует из отчета департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес (DME). Еще два дня назад число жертв было меньше почти в два раза.
В Итоне в северо-восточной части округа скончались 16 человек, еще восемь – в районе Палисайд в западной части города, говорится в отчете DME.
Пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров составляет $135–150 млрд. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь.