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Число погибших в результате пожаров в Калифорнии выросло до 24 человек

Ведомости

Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли уже 24 человека, следует из отчета департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес (DME). Еще два дня назад число жертв было меньше почти в два раза.

В Итоне в северо-восточной части округа скончались 16 человек, еще восемь – в районе Палисайд в западной части города, говорится в отчете DME.

Пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров составляет $135–150 млрд. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь.

«Звездный» район Лос-Анджелеса оказался в центре лесного пожара
Из-за лесного пожара обязательная эвакуация введена в престижной части Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, <a href="https://edition.cnn.com/weather/live-news/los-angeles-wildfire-windstorm-01-07-25/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сообщает</a> CNN. В этом районе проживают многие американские знаменитости. По <a href="https://www.nbcnews.com/weather/wildfires/live-blog/live-updates-pacific-palisades-wildfire-rapidly-grows-california-rcna186685#rcrd66838" target="_blank" rel="noopener noreferrer">данным </a>NBC News, в зону эвакуации также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно <a href="https://www.fire.ca.gov/incidents/2025/1/7/palisades-fire" target="_blank" rel="noopener noreferrer">информации</a> департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, 7 января огонь охватил территорию площадью 1200 га.
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Из-за лесного пожара обязательная эвакуация введена в престижной части Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, сообщает CNN. В этом районе проживают многие американские знаменитости. По данным NBC News, в зону эвакуации также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно информации департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, 7 января огонь охватил территорию площадью 1200 га. / Ethan Swope / AP Photo

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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