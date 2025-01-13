Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве
Бывший адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Потерпевшим по новому делу проходит человек по фамилии Захаров, который не явился на заседание. Вину Пашаев не признает ни по одному эпизоду дела, пишет агентство со ссылкой на защиту экс-адвоката.
4 октября 2024 г. стало известно, что Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб. ТАСС писал, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием.
Суд арестовал Пашаева 18 сентября. Бывшего адвоката задержали в Москве. По версии следствия, в феврале он убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.
До этого скандального адвоката Пашаева пять раз лишали лицензии, в предыдущий – в сентябре 2022 г. После этого он отправился в зону спецоперации. Среди клиентов Пашаева – певица Катя Лель, актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом), гимнастка Дарья Дмитриева и др. Пашаев также защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде.