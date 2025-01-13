Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

До этого скандального адвоката Пашаева пять раз лишали лицензии, в предыдущий – в сентябре 2022 г. После этого он отправился в зону спецоперации. Среди клиентов Пашаева – певица Катя Лель, актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом), гимнастка Дарья Дмитриева и др. Пашаев также защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде.