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Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

Ведомости

Бывший адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Потерпевшим по новому делу проходит человек по фамилии Захаров, который не явился на заседание. Вину Пашаев не признает ни по одному эпизоду дела, пишет агентство со ссылкой на защиту экс-адвоката.

4 октября 2024 г. стало известно, что Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб. ТАСС писал, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием.

Суд арестовал Пашаева 18 сентября. Бывшего адвоката задержали в Москве. По версии следствия, в феврале он убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.

До этого скандального адвоката Пашаева пять раз лишали лицензии, в предыдущий – в сентябре 2022 г. После этого он отправился в зону спецоперации. Среди клиентов Пашаева – певица Катя Лель, актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом), гимнастка Дарья Дмитриева и др. Пашаев также защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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