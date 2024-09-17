Адвокат Ефремова, участник спецоперации и создатель «СССР»: кто такой Пашаев

Спустя два года, в 2022 г., ему удалось восстановить лицензию, но через пять дней ее снова отозвали. Такое решение приняла Федеральная палата адвокатов (ФПА) России. Там указали на «неустранимые нарушения» при получении статуса адвоката, но не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь. При этом Пашаев настаивал, что его статус может прекратить только адвокатская палата Северной Осетии, где он и получал адвокатское удостоверение.