Адвокат Ефремова, участник спецоперации и создатель «СССР»: кто такой Пашаев

Адвокат Ефремова, участник спецоперации и создатель «СССР»: кто такой ПашаевСкандальному экс-адвокату грозит до 10 лет лишения свободы по делу о взятке
Рано утром 17 сентября Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Скандального экс-адвоката пять раз лишали лицензии, в предыдущий – в сентябре 2022 г. После этого он отправился в зону спецоперации. «Ведомости» собрали главное, чем известен Пашаев.
Эльман Пашаев родился в Армении, в 1989 г. окончил школу и был призван в армию. Пашаев служил в Одесском военном округе, был участником Приднестровского конфликта в 1990-1991 гг. Затем работал журналистом, позже – в МВД Азербайджана.
В 1997 г. переехал в Москву. Окончил МГЮА, ПМЮИ (был лишен лицензии) и РАНХиГС, также получал дополнительное образование за рубежом. В 2004 г. был принят в Московскую коллегию адвокатов «Эгида». Спустя пять лет основал собственную юридическую компанию «Эльман групп». Среди клиентов Пашаева – певица Катя Лель, актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом), гимнастка Дарья Дмитриева и др.
Обещание Блиновским
Блогер Елена Блиновская была задержана еще в апреле 2023 г., в январе 2024 г. ее отправили в СИЗО. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По делу также проходит муж «королевы марафонов» Алексей. В общей сложности Блиновская уклонилась от уплаты более 906,6 млн руб. налогов. Также супруги легализовали более 716 млн руб.
По версии следствия, Пашаев при личной встрече в феврале этого года пообещал Алексею Блиновскому за крупное денежное вознаграждение освободить его и его жену от уголовной ответственности. Сумму в СК не уточнили. Также неизвестно, каким именно образом Пашаев предлагал прекратить уголовное дело против Блиновских. Shot утверждает, что экс-адвокат подозревается в мошенничестве на сумму более 45 млн руб.
Уже в апреле 2024 г. муж блогера заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Спустя несколько дней Блиновский заявил, что следователи угрожают ему расторжением контракта. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что правоохранители проверяют законность подписания контракта Блиновского с Минобороны.
Отправка бизнесмена в зону боевых действий не помешала МВД объявить его в розыск. 12 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Блиновского задержали в зоне спецоперации, но Пашаев и отец предпринимателя информацию об этом опровергли.
Дело Михаила Ефремова
Пашаев защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде. Артист попал в ДТП 8 июня 2020 г., управляя автомобилем в нетрезвом виде. В результате погиб Сергей Захаров – водитель автофургона, в который врезался Ефремов.
В суде Пашаев говорил, что автотехническая экспертиза ДТП не учла версию перехвата хакерами управления машиной Ефремова, а также возможность «вброса отравляющих веществ» через систему кондиционирования.
На одно из заседаний сторона защиты актера пригласила автомобильного эксперта Юрия Фиалко, который призвал обратить внимание на «энергетические дыры» и «сгустки», а также посоветовал обратиться к уфологам. После этого заседания Пашаев попросил отстранить судью Елену Абрамову, обвинив ее в ангажированности.
Пашаев также неоднократно выступал с заявлениями в СМИ по делу Ефремова. В результате актер отказался от услуг адвоката. В сентябре 2020 г. Пашаев был лишен статуса адвоката за нарушение этики. В итоге суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. В апелляционной жалобе актер указывал, что его позиция была обусловлена давлением со стороны Пашаева.
Условная судимость и лишение адвокатского статуса
Еще до громкого дела Ефремова Пашаев был уже трижды лишен лицензии. Первый раз – в 2011 г. за нарушение этики.
В 2018 г. суд в Москве арестовал Пашаева по делу о вымогательстве. «Росбалт» со ссылкой на источник писал, что Пашаев и создатель портала «Долги.ру» Павел Дашевский добились смягчения меры пресечения для клиентки адвоката, которую подозревали в участии в рейдерском захвате нежилых помещений в центре Москвы. Но после этого Пашаев начал вымогать у Дашевского $230 000 за якобы не исполненные обязательства.
В результате Пашаеву дали год условно. К моменту работы над делом Ефремова условный срок адвоката истек. Заявления и поведение Пашаева во время судебного процесса над актером стали поводом для прекращения его адвокатского статуса уже в четвертый раз.
Спустя два года, в 2022 г., ему удалось восстановить лицензию, но через пять дней ее снова отозвали. Такое решение приняла Федеральная палата адвокатов (ФПА) России. Там указали на «неустранимые нарушения» при получении статуса адвоката, но не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь. При этом Пашаев настаивал, что его статус может прекратить только адвокатская палата Северной Осетии, где он и получал адвокатское удостоверение.
Создатель «СССР»
В октябре 2019 г. Пашаев объявил о создании партии «Союз справедливых сил России» (СССР). «Это партия левоцентристская. Основная задача – не воссоздать Советский Союз, а вернуть то, что было самое хорошее – бесплатное образование и здравоохранение», – сказал он тогда.
Финансировать партию собирался сам Пашаев и другие основатели, в числе которых были гендиректор PR-PRofi Group Алексей Золотухин, общественный деятель Мурат Гехов, певица Александра Шерлинг и адвокат Елизавета Шаргородская. В частности, партия выступала за пересмотр результатов приватизации, борьбу с коррупцией и «справедливость ко всем».