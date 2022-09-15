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Общество

Пашаева снова лишили статуса адвоката

Ведомости

Статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, вновь аннулирован. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России. 

«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении. Как уточняет ТАСС, адвокатского статуса также лишился глава квалификационной комиссии, который принял Пашаева в ряды защитников. 

В ФПА указали на «неустранимые нарушения» при получении Пашаевым статуса адвоката, однако не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь. 

Позже Пашаев в разговоре с агентством указал на некорректность формулировки об «аннулировании статуса». «Что за новшество — аннулировать статус? Статус не аннулируют, статус прекращают или приостанавливают. Нет такого понятия», — заявил он. Пашаев уточнил, что прекратить его статус может только адвокатская палата Северной Осетии. 

Как отмечает ТАСС, в Кодексе профессиональной этики адвоката действительно нет понятия «аннулирования». Президент ФПА Юрий Пилипенко от комментариев отказался. 

Кроме того, президент адвокатской палаты Осетии Марк Гаглоев сообщил агентству, что узнал о решении в отношении Пашаева из интернета. По его словам, о заседаниях Совета ФПА его не уведомляли. На момент написания новости в реестре адвокатов Минюста и на сайте адвокатской палаты Осетии статус Пашаева указан как действующий. 

Это пятый раз, когда Пашаева лишают статуса адвоката. В предыдущий раз статус защитника был прекращен в сентябре 2020 г. по решению адвокатской палаты Осетии. Причиной стали высказывания защитника в СМИ по делу Ефремова, а также его поведение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных