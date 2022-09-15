Пашаева снова лишили статуса адвоката

Кроме того, президент адвокатской палаты Осетии Марк Гаглоев сообщил агентству, что узнал о решении в отношении Пашаева из интернета. По его словам, о заседаниях Совета ФПА его не уведомляли. На момент написания новости в реестре адвокатов Минюста и на сайте адвокатской палаты Осетии статус Пашаева указан как действующий.