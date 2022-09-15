Пашаева снова лишили статуса адвоката
Статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, вновь аннулирован. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.
«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении. Как уточняет ТАСС, адвокатского статуса также лишился глава квалификационной комиссии, который принял Пашаева в ряды защитников.
В ФПА указали на «неустранимые нарушения» при получении Пашаевым статуса адвоката, однако не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь.
Позже Пашаев в разговоре с агентством указал на некорректность формулировки об «аннулировании статуса». «Что за новшество — аннулировать статус? Статус не аннулируют, статус прекращают или приостанавливают. Нет такого понятия», — заявил он. Пашаев уточнил, что прекратить его статус может только адвокатская палата Северной Осетии.
Как отмечает ТАСС, в Кодексе профессиональной этики адвоката действительно нет понятия «аннулирования». Президент ФПА Юрий Пилипенко от комментариев отказался.
Кроме того, президент адвокатской палаты Осетии Марк Гаглоев сообщил агентству, что узнал о решении в отношении Пашаева из интернета. По его словам, о заседаниях Совета ФПА его не уведомляли. На момент написания новости в реестре адвокатов Минюста и на сайте адвокатской палаты Осетии статус Пашаева указан как действующий.
Это пятый раз, когда Пашаева лишают статуса адвоката. В предыдущий раз статус защитника был прекращен в сентябре 2020 г. по решению адвокатской палаты Осетии. Причиной стали высказывания защитника в СМИ по делу Ефремова, а также его поведение.
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