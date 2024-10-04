Экс-адвокату Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. О этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Пашаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб. Экс-адвокат отказался сотрудничать со следствием.
«Также по делу были допрошены трое свидетелей, сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается», – добавил источник.
Суд арестовал Пашаева 18 сентября. Бывшего адвоката задержали в Москве. По версии следствия, в феврале он убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.
Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за ДТП, совершенное в состоянии опьянения. Он защищал интересы артиста в суде. В сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката за нарушение этики.