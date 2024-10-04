Экс-адвокату Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за ДТП, совершенное в состоянии опьянения. Он защищал интересы артиста в суде. В сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката за нарушение этики.