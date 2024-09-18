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Экс-адвокат Пашаев арестован по делу о мошенничестве

Ведомости

Бывший адвокат Эльман Пашаев арестован московским гарнизонным военным судом по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Суд арестовал фигуранта до 15 ноября 2024 г. 17 сентября было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пашаев был задержан в Москве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.

Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Он защищал интересы артиста в суде. В итоге в сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики. Спустя два года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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