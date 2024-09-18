Экс-адвокат Пашаев арестован по делу о мошенничестве
Бывший адвокат Эльман Пашаев арестован московским гарнизонным военным судом по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Суд арестовал фигуранта до 15 ноября 2024 г. 17 сентября было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пашаев был задержан в Москве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.
Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Он защищал интересы артиста в суде. В итоге в сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики. Спустя два года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.