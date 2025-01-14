«Совкомфлот» после санкций США заявил о непричастности к «теневому флоту»
Судоходная российская компания России «Совкомфлот» объявила о соблюдении всех международных и национальных требований и своей непричастности к «теневому флоту». Об этом заявила пресс-служба компании.
В «Совкомфлоте» добавили, что санкции в отношении компании мотивированы исключительно политическими интересами. Нарушений со стороны компании нет, отметили в компании.
По данным «Совкомфлота», санкции приводят к «дополнительным операционным сложностям в эксплуатации». Однако компания будет продолжать работу по сокращению влияния санкций и соблюдать международные законы, обеспечивая безопасность и высокий стандарт качества.
16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России, направленный на флот и компании из РФ, Китая и КНДР. Пакет призван «ослабить военно-промышленный комплекс России», говорится в сообщении.