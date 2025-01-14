Аэропорты Нижнекамска и Казани возобновили работу

В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что выехал на место пожара, который возник из-за атаки дрона. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что в пригороде загорелись газовые цистерны.