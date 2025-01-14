Аэропорты Нижнекамска и Казани возобновили работу
Аэропорты Нижнекамска, Казани и Бугульмы возобновили работу в штатном режиме с 12:05 мск после ограничений на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
14 января в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, Пензы, Ульяновска, Уфы и Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения в аэропортах появились на фоне сообщений об атаках беспилотников по ряду российских регионов.
В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что выехал на место пожара, который возник из-за атаки дрона. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что в пригороде загорелись газовые цистерны.