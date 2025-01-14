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Аэропорты Нижнекамска и Казани возобновили работу

Ведомости

Аэропорты Нижнекамска, Казани и Бугульмы возобновили работу в штатном режиме с 12:05 мск после ограничений на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

14 января в аэропортах Нижнекамска, Ижевска, Пензы, Ульяновска, Уфы и Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения в аэропортах появились на фоне сообщений об атаках беспилотников по ряду российских регионов.

В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что выехал на место пожара, который возник из-за атаки дрона. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме. Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что в пригороде загорелись газовые цистерны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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