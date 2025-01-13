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Федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

Вопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты
Анна Устинова
Российские аэропорты нередко приостанавливают работу из-за атак дронов
Российские аэропорты нередко приостанавливают работу из-за атак дронов / Александр Щербак / ТАСС

Власти не будут оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БВС). Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к Минтрансу, и собеседник, знакомый с новой версией федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)». Федпроект – часть нацпроекта по БАС.

К I категории аэродромов относятся столичные аэропорты, а также аэропорты Санкт-Петербурга («Пулково»), Сочи, Екатеринбурга («Кольцово»), Новосибирска («Толмачево»), Красноярска («Емельяново»), Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска («Баландино»), Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени, Калининграда («Храброво») и др., следует из реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Росавиации. «Ведомости» направили запросы в указанные организации. Представители «Домодедово» и «Шереметьево» воздержались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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