Федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

Федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дроновВопросами противодействия БПЛА, как и сейчас, будут заниматься военные и сами аэропорты
Власти не будут оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БВС). Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к Минтрансу, и собеседник, знакомый с новой версией федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)». Федпроект – часть нацпроекта по БАС.
К I категории аэродромов относятся столичные аэропорты, а также аэропорты Санкт-Петербурга («Пулково»), Сочи, Екатеринбурга («Кольцово»), Новосибирска («Толмачево»), Красноярска («Емельяново»), Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска («Баландино»), Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени, Калининграда («Храброво») и др., следует из реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Росавиации. «Ведомости» направили запросы в указанные организации. Представители «Домодедово» и «Шереметьево» воздержались от комментариев.