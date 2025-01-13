Федеральный бюджет не будет финансировать защиту аэропортов от дронов

Власти не будут оснащать гражданские аэродромы, отнесенные к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БВС). Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к Минтрансу, и собеседник, знакомый с новой версией федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)». Федпроект – часть нацпроекта по БАС.