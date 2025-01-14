Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно ограничили работу

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил, что рано утром 14 января регион был массово атакован БПЛА. По его словам, есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, пострадавших нет. Занятия в школах этих городов сегодня пройдут в дистанционном режиме, сообщил губернатор.