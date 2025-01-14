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Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно ограничили работу

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска в Татарстане и в Ижевске. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее, 14 января, также были введены ограничения в воздушных гаванях в Пензе, Ульяновске и Казани.

Причины приостановки работы аэропортов в Нижнекамске и в Ижевске Кореняко не уточнил. Утром 14 января он пояснял, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде регионов страны (Казани, Калуге, Саратове, Тамбове, Пензе, Ульяновске) установлены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже аэропорты Калуги, Саратова и Тамбова вернулись к обычному режиму работы.

Ранее утром официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что в пригороде загорелись газовые цистерны, передает издание InKazan. Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы также оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. По словам Минниханова, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме, отметил глава республики.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил, что рано утром 14 января регион был массово атакован БПЛА. По его словам, есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, пострадавших нет. Занятия в школах этих городов сегодня пройдут в дистанционном режиме, сообщил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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