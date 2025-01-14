Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно ограничили работу
Причины приостановки работы аэропортов в Нижнекамске и в Ижевске Кореняко не уточнил. Утром 14 января он пояснял, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде регионов страны (Казани, Калуге, Саратове, Тамбове, Пензе, Ульяновске) установлены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже аэропорты Калуги, Саратова и Тамбова вернулись к обычному режиму работы.
Ранее утром официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что в пригороде загорелись газовые цистерны, передает издание InKazan. Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы также оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. По словам Минниханова, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме, отметил глава республики.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил, что рано утром 14 января регион был массово атакован БПЛА. По его словам, есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, пострадавших нет. Занятия в школах этих городов сегодня пройдут в дистанционном режиме, сообщил губернатор.