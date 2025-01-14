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Четыре российских аэропорта ограничили прием и отправку рейсов

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в четырех российских аэропортах для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Кореняко указал, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

«Это главный приоритет», – подчеркнул представитель ведомства.

Позже Кореняко сообщил об ограничениях в аэропортах Пензы и Ульяновска. Аэропорты Калуги и Тамбова вернулись к обычному режиму работы.

11 января в аэропортах Кирова, Уфы, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнекамска, Перми, Ижевска и Казани также вводились временные ограничения. В тот день Минобороны России писало об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 85 украинских беспилотников. Над Черным морем ликвидировали 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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