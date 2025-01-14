Четыре российских аэропорта ограничили прием и отправку рейсов

11 января в аэропортах Кирова, Уфы, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнекамска, Перми, Ижевска и Казани также вводились временные ограничения. В тот день Минобороны России писало об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 85 украинских беспилотников. Над Черным морем ликвидировали 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.