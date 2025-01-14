Четыре российских аэропорта ограничили прием и отправку рейсов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в четырех российских аэропортах для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Кореняко указал, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
«Это главный приоритет», – подчеркнул представитель ведомства.
11 января в аэропортах Кирова, Уфы, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнекамска, Перми, Ижевска и Казани также вводились временные ограничения. В тот день Минобороны России писало об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны 85 украинских беспилотников. Над Черным морем ликвидировали 31 дрон, по 16 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Курской областью.