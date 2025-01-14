Госдума в первом чтении одобрила продление программы маткапитала

С 1 февраля 2025 г. размер маткапитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 г., составит 676 398,58 руб. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 г. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 г., родители смогут получить 893 835,55 руб., если до этого не получали сертификат.