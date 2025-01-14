Госдума в первом чтении одобрила продление программы маткапитала
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 г. включительно. Документ был рассмотрен в приоритетном порядке на первом пленарном заседании весенней сессии, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Программа маткапитала, согласно действующему закону, должна продлиться по 31 декабря 2026 г. Пролонгировать ее до конца 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин, об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля прошлого года. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 19 декабря.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, которая была инициирована Путиным в 2006 г. и заработала с 1 января 2007 г. Изначально выплаты проводились за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. маткапитал стали выплачивать и за первенца. Мера поддержки действует для родителей вне зависимости от их возраста. За время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.
С 1 февраля 2025 г. размер маткапитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 г., составит 676 398,58 руб. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 г. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 г., родители смогут получить 893 835,55 руб., если до этого не получали сертификат.