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Минюст предлагает увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса

Ведомости

Минюст предлагает увеличить размер штрафов сразу по 36 статьям УК РФ, так как их размер, по мнению ведомства, не соответствует инфляции в России. Соответствующий пакет изменений опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, предлагается повысить штрафы по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) с 200 000 до 1 млн руб. и с 500 000 до 2,5 млн руб. Также предлагается изменить размер штрафа по экономическим преступлениям – для ст.159 УК РФ (мошенничество) – с 300 000 до 500 000 руб., ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) – с 300 000 до 1,5 млн руб. и др.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, размеры штрафов по нескольким статьям не пересматривались много лет, тогда как исследование Верховного суда показало, что штраф остается наиболее релевантным и востребованным наказанием по этим 36 статьям.

«Так, за период с 2021 г. по 2023 г. по данным статьям УК было осуждено 3126 лиц, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1596 осужденным», – отмечает ведомство.

Как отмечает ведомство, новый размер штрафов не только не навредит предпринимателям, но и увеличит поступления в государственный бюджет. 13 января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина об ужесточении ответственности за незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайны. 

Изменения предлагается внести в ч. 3 и 4 ст. 183 УК РФ. Сейчас за нарушение данных норм преступнику грозит до пяти и семи лет лишения свободы. При этом отсутствует нижний порог санкции, который предлагается установить на уровне двух и трех лет соответственно. Кроме того, к лишению свободы теперь может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа до 5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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