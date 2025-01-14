Минюст предлагает увеличить штрафы по 36 статьям Уголовного кодекса
Минюст предлагает увеличить размер штрафов сразу по 36 статьям УК РФ, так как их размер, по мнению ведомства, не соответствует инфляции в России. Соответствующий пакет изменений опубликован на портале проектов нормативных актов.
В частности, предлагается повысить штрафы по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) с 200 000 до 1 млн руб. и с 500 000 до 2,5 млн руб. Также предлагается изменить размер штрафа по экономическим преступлениям – для ст.159 УК РФ (мошенничество) – с 300 000 до 500 000 руб., ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство) – с 300 000 до 1,5 млн руб. и др.
Как отмечают авторы в пояснительной записке, размеры штрафов по нескольким статьям не пересматривались много лет, тогда как исследование Верховного суда показало, что штраф остается наиболее релевантным и востребованным наказанием по этим 36 статьям.
«Так, за период с 2021 г. по 2023 г. по данным статьям УК было осуждено 3126 лиц, при этом штраф в качестве основного наказания был назначен 1596 осужденным», – отмечает ведомство.
Как отмечает ведомство, новый размер штрафов не только не навредит предпринимателям, но и увеличит поступления в государственный бюджет. 13 января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина об ужесточении ответственности за незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайны.
Изменения предлагается внести в ч. 3 и 4 ст. 183 УК РФ. Сейчас за нарушение данных норм преступнику грозит до пяти и семи лет лишения свободы. При этом отсутствует нижний порог санкции, который предлагается установить на уровне двух и трех лет соответственно. Кроме того, к лишению свободы теперь может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа до 5 млн руб.