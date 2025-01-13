Минфин хочет увеличить до 5 млн рублей штрафы за разглашение коммерческой тайны

Минфин хочет увеличить до 5 млн рублей штрафы за разглашение коммерческой тайныЗаконопроект получил одобрение кабмина
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина об ужесточении ответственности за незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к комиссии.
Изменения предлагается внести в ч. 3 и 4 ст. 183 УК РФ. Сейчас за нарушение данных норм преступнику грозит до пяти и семи лет лишения свободы. При этом отсутствует нижний порог санкции, который предлагается установить на уровне двух и трех лет соответственно. Кроме того, к лишению свободы теперь может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа до 5 млн руб.
Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса информация, содержащаяся в базах данных таможенных органов, составляет налоговую тайну, так как в них находятся сведения о налогоплательщиках и плательщиках страховых взносов. По его словам, в рамках борьбы с противоправными деяниями выявлено 65 информационных ресурсов, предоставляющих в интернете доступ к информации из баз данных таможенных органов, содержащих налоговую тайну. Такие ресурсы блокируются, при этом черный рынок незаконного оборота информации с налоговой тайной продолжает расти, а противоправные деяния в данной области носят рецидивный характер, отметил он.
«Анализ правоприменительной практики показывает, что наказания, назначаемые за совершение таких преступлений, несопоставимы с их общественно опасными последствиями», – пояснил председатель правления АЮР. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение Госдумы.
Управляющий партнер АБ «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев выразил опасение, что ужесточение ст. 183 УК РФ может привести к злоупотреблениям со стороны бизнеса или государственных органов, которые могут использовать ее в целях оказания давления на участников уголовного процесса. Кроме того, как отметил эксперт, важно четко разграничивать умышленные действия по незаконному разглашению сведений от ошибок или случайных утечек. «Объем утечек действительно растет и наносит значительный ущерб экономике, дополнительная защита может быть оправданной. Но необходимо уточнять формулировки закона и вводить гарантии для защиты добросовестных лиц», – полагает Мархиев. По его словам, сейчас ст. 183 УК РФ применяется довольно редко: в ряде случаев проблемы возникают из-за сложности доказывания умысла и причиненного ущерба, поэтому многие дела завершаются на стадии расследования или переквалифицируются на другие составы. «Чаще всего дела возбуждаются в отношении сотрудников компаний, которые продают коммерческую информацию конкурентам, и при утечках данных клиентов из банков, страховых компаний или налоговых органов», – уточнил Мархиев.
Ужесточение наказания за разглашение коммерческой тайны может стать эффективной превентивной мерой против совершения таких преступлений, считает адвокат АБ «Романов и партнеры» Игорь Волков. «Вносимые изменения, на мой взгляд, являются логическим развитием уголовного законодательства в современную эпоху цифровизации конфиденциальной информации и связанных с этим дополнительных рисков ее утечки и хищения», – отметил адвокат. Он рассказал, что сейчас назначаемые судами наказания по ст. 183 УК в среднем варьируются от нескольких месяцев до полутора лет лишения свободы, а средний размер штрафа по данной статье составляет 100 000 руб.
Партнер компании «Братья Яблоковы» адвокат Артем Яблоков назвал законопроект актуальным ввиду увеличения числа цифровых преступлений. При этом он обратил внимание, что в 2023 г., согласно данным судебной статистики, по ч. 3 ст. 183 УК было осуждено всего 23 человека, по ч. 4 ст. 183 УК – ни одного. «Законодательная инициатива, вероятно, повлечет за собой увеличение количества уголовных дел по указанной статье. Иначе для чего ее принимать? Но это, в свою очередь, при весьма небольшом объеме следственной практики может повлечь и следственные ошибки», – резюмировал Яблоков.