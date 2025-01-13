Минфин хочет увеличить до 5 млн рублей штрафы за разглашение коммерческой тайны

Управляющий партнер АБ «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев выразил опасение, что ужесточение ст. 183 УК РФ может привести к злоупотреблениям со стороны бизнеса или государственных органов, которые могут использовать ее в целях оказания давления на участников уголовного процесса. Кроме того, как отметил эксперт, важно четко разграничивать умышленные действия по незаконному разглашению сведений от ошибок или случайных утечек. «Объем утечек действительно растет и наносит значительный ущерб экономике, дополнительная защита может быть оправданной. Но необходимо уточнять формулировки закона и вводить гарантии для защиты добросовестных лиц», – полагает Мархиев. По его словам, сейчас ст. 183 УК РФ применяется довольно редко: в ряде случаев проблемы возникают из-за сложности доказывания умысла и причиненного ущерба, поэтому многие дела завершаются на стадии расследования или переквалифицируются на другие составы. «Чаще всего дела возбуждаются в отношении сотрудников компаний, которые продают коммерческую информацию конкурентам, и при утечках данных клиентов из банков, страховых компаний или налоговых органов», – уточнил Мархиев.