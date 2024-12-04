В России разработана концепция регулирования оборота промышленных данных

В России разработана концепция регулирования оборота промышленных данныхВпоследствии на ее основе планируется разработка отдельного законопроекта
Минпромторг подготовил концепцию управления промышленными данными, в которой сформулировал принципы их сбора, хранения, обогащения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.
Документ разработан созданной в феврале 2024 г. Минпромторгом рабочей группой, в которую вошли представители госорганов, промышленности и экспертного сообщества. До конца года концепция будет направлена в профильные организации для обсуждения, уточнил представитель ведомства.
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