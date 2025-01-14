В систему розыска лиц планируют внедрять нейросети

В ноябре сообщалось, что Минцифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками. Источник «Ведомостей», близкий к Минцифры, пояснил, что образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в МВД только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником. В этом случае запись будет передана с согласия абонента в рамках оперативно-розыскной деятельности.