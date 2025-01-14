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В систему розыска лиц планируют внедрять нейросети

Ведомости

В Следственном комитете России (СКР) планируют внедрять нейросети и биометрическую идентификацию в систему розыска лиц, скрывшихся от следствия. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он рассказал, что на данный момент в СКР развивается цифровая криминалистика. Планируется также создание лаборатории для проведения исследований электронных носителей информации.

«Все эти меры будут способствовать повышению уровня защиты граждан от преступных посягательств», – заверил Бастрыкин.

В ноябре сообщалось, что Минцифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками. Источник «Ведомостей», близкий к Минцифры, пояснил, что образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в МВД только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником. В этом случае запись будет передана с согласия абонента в рамках оперативно-розыскной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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