Бастрыкин: за фейки о российской армии возбуждено более 400 дел
Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 400 дел по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
«Всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 414 дел, в суд направлено 220 дел в отношении 225 лиц», – сказал он.
Глава СК заявил, что с марта 2022 г. по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено 167 уголовных дел, из которых 68 – в прошлом году. По результатам расследования направлено в суд 101 дело в отношении 106 лиц, в том числе 46 дел – в 2024 г.
В марте 2022 г. Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.
12 декабря 2023 г. Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Правилом устанавливается ответственность за публичное распространение фейков о добровольцах, за их дискредитацию, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, об уголовном преследовании добровольцев.
Летом 2024 г. в нижнюю палату был внесен законопроект об уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества по политическим мотивам. Актуальность законопроекта парламентарии в пояснительной записке объяснили тем, что в России распространились случаи повреждения и уничтожения зданий, автомобилей и сооружений, на которых размещена визуальная информация в поддержку спецоперации, писали «Ведомости».