Бастрыкин: за фейки о российской армии возбуждено более 400 дел

Глава СК заявил, что с марта 2022 г. по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено 167 уголовных дел, из которых 68 – в прошлом году. По результатам расследования направлено в суд 101 дело в отношении 106 лиц, в том числе 46 дел – в 2024 г.