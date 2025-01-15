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Бастрыкин: за фейки о российской армии возбуждено более 400 дел

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 400 дел по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 414 дел, в суд направлено 220 дел в отношении 225 лиц», – сказал он.

Глава СК заявил, что с марта 2022 г. по статье о дискредитации ВС РФ возбуждено 167 уголовных дел, из которых 68 – в прошлом году. По результатам расследования направлено в суд 101 дело в отношении 106 лиц, в том числе 46 дел – в 2024 г.

В марте 2022 г. Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

12 декабря 2023 г. Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Правилом устанавливается ответственность за публичное распространение фейков о добровольцах, за их дискредитацию, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, об уголовном преследовании добровольцев. 

Летом 2024 г. в нижнюю палату был внесен законопроект об уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества по политическим мотивам. Актуальность законопроекта парламентарии в пояснительной записке объяснили тем, что в России распространились случаи повреждения и уничтожения зданий, автомобилей и сооружений, на которых размещена визуальная информация в поддержку спецоперации, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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