Наказание за порчу имущества из-за идеологической ненависти ужесточат

Наказание за порчу имущества из-за идеологической ненависти ужесточатЭто продиктовано ростом нападений на имущество сторонников спецоперации, говорят авторы законопроекта
Ужесточить уголовную ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества по экстремистским мотивам предложили сенаторы и депутаты Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Афонин (КПРФ), Александр Терентьев («Справедливая Россия») во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Соответствующий законопроект с положительным отзывом правительства они внесли 19 июля на рассмотрение нижней палаты. Верховный суд в своем отзыве замечаний также не высказал.
Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», добавив повышенную ответственность за совершение такого преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Сейчас такие деяния относятся к преступлениям небольшой тяжести и предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Вторая же часть статьи «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» при наличии хулиганских побуждений предусматривает более строгое наказание (с максимальным лишением свободы до пяти лет), поэтому «экстремистские» мотивы вражды и ненависти предлагается добавить именно в ч. 2, поясняют авторы инициативы.
Актуальность законопроекта парламентарии в пояснительной записке объяснили тем, что в России распространились случаи повреждения и уничтожения зданий, автомобилей и сооружений, на которых размещена визуальная информация в поддержку специальной военной операции. В частности, растет количество случаев поджогов военкоматов и других органов государственной власти («более 60 случаев»), утверждают авторы проекта со ссылкой на данные МВД.
При этом случаи поджогов военкоматов следствием и судом квалифицируются как теракт (ст. 205 УК). Например, в мае жителя Новосибирска Илью Бабурина приговорили к 25 годам строгого режима за подготовку к поджогу военкомата.
В разговоре с «Ведомостями» один из авторов законопроекта – депутат Эрнест Валеев («Единая Россия») не стал связывать поправки только с борьбой против уничтожения и повреждения имущества сторонников спецоперации. По его словам, в России участились случаи порчи имущества по экстремистским мотивам, но привести примеров он не смог.
Законодательство разграничивает порчу общественного и личного имущества, уточнил юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. «Поэтому, если кто-то поджигает автомобиль обычного гражданина, например, с символом Z, это деяние квалифицируется по ст. 167 УК РФ», – поясняет эксперт. В случае же порчи имущества в общественных местах (парки, улицы, общественный транспорт) раньше обвиняемых судили по уголовной статье о вандализме (ст. 214 УК РФ), а теперь – по статье о публичной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), введенной в марте 2022 г., уточняет он.
При этом в уголовной статье о вандализме экстремистские мотивы являются признаком преступления с 2007 г., для таких деяний предусмотрено наказание (помимо альтернативных) до трех лет лишения свободы. В уголовной статье о дискредитации армии максимальный срок лишения свободы составляет семь лет.
Мотив действий людей, совершающих преступления по экстремистским мотивам, чаще всего обусловлен взаимодействием с лицами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, рассказал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если обвиняемый действует под влиянием какого-либо заблуждения, то суд может квалифицировать преступление как действие, совершенное с косвенным умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ), по неосторожности (ч. 2, 3 ст. 26 УК РФ) или как действие под влиянием психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ), говорит Климов. По его словам, в последнем случае суд может исключить преступный характер деяния и не привлекать человека к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 40 УК РФ).-
Еще один законопроект, в котором фигурируют преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, был внесен правительством в Госдуму 15 июля, писали «Ведомости». Документом предлагается расширить основания для включения лица в список экстремистов и террористов (ведется Росфинмониторингом) за такие преступления, как геноцид, нарушение территориальной целостности РФ, фейки об использовании Вооруженных сил РФ. Для внесения в список также необходимо, чтобы любое преступление было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Основанием внесения в список экстремистов по действующему закону являются террористический акт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и т. д.
В случае внесения в список экстремистов гражданину запрещено осуществлять финансовые операции более чем на 10 000 руб., получать и использовать стипендию, пособия и пенсию, а также вступать в наследство. Всего в перечень Росфинмониторинга включено 15 111 физлиц и 554 организаций. За 2023 г. в реестр попали 1826 физлиц и девять организаций, писали «Ведомости».