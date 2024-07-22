Наказание за порчу имущества из-за идеологической ненависти ужесточат

Еще один законопроект, в котором фигурируют преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, был внесен правительством в Госдуму 15 июля, писали «Ведомости». Документом предлагается расширить основания для включения лица в список экстремистов и террористов (ведется Росфинмониторингом) за такие преступления, как геноцид, нарушение территориальной целостности РФ, фейки об использовании Вооруженных сил РФ. Для внесения в список также необходимо, чтобы любое преступление было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Основанием внесения в список экстремистов по действующему закону являются террористический акт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и т. д.