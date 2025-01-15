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«Оскар-2025» не будут отменять из-за пожаров

Ведомости

Американская академия кинематографических искусств и наук не рассматривает возможность отмены 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая должна состояться в Голливуде 2 марта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вечером 14 января британский таблоид The Sun разместил на своем сайте сообщение о том, что «Оскар-2025» находится на грани отмены, так как в церемонии планируются серьезные изменения после лесных пожаров в Лос-Анджелесе». Далее в материале утверждалось, что «существует секретная «запасная стратегия» на случай отмены церемонии вручения премии».

The Hollywood Reporter поговорил с высокопоставленными чиновниками в академии и «может с уверенностью сообщить, что такой план не рассматривается». При этом правление, в состав которого входят четыре человека, потерявших свои дома в результате пожаров, продлило период голосования за номинантов на «Оскар», отложило их объявление, отменило обед номинантов на «Оскар» в этом году и отложило вручение научно-технических наград.

«В настоящее время среди руководства академии преобладает мнение, что шоу должно продолжаться – достойно, что помогло бы собрать средства для усилий по ликвидации последствий пожара и отметить их», – пишет издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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