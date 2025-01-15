«Оскар-2025» не будут отменять из-за пожаров

The Hollywood Reporter поговорил с высокопоставленными чиновниками в академии и «может с уверенностью сообщить, что такой план не рассматривается». При этом правление, в состав которого входят четыре человека, потерявших свои дома в результате пожаров, продлило период голосования за номинантов на «Оскар», отложило их объявление, отменило обед номинантов на «Оскар» в этом году и отложило вручение научно-технических наград.