«Оскар-2025» не будут отменять из-за пожаров
Американская академия кинематографических искусств и наук не рассматривает возможность отмены 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая должна состояться в Голливуде 2 марта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Вечером 14 января британский таблоид The Sun разместил на своем сайте сообщение о том, что «Оскар-2025» находится на грани отмены, так как в церемонии планируются серьезные изменения после лесных пожаров в Лос-Анджелесе». Далее в материале утверждалось, что «существует секретная «запасная стратегия» на случай отмены церемонии вручения премии».
The Hollywood Reporter поговорил с высокопоставленными чиновниками в академии и «может с уверенностью сообщить, что такой план не рассматривается». При этом правление, в состав которого входят четыре человека, потерявших свои дома в результате пожаров, продлило период голосования за номинантов на «Оскар», отложило их объявление, отменило обед номинантов на «Оскар» в этом году и отложило вручение научно-технических наград.
«В настоящее время среди руководства академии преобладает мнение, что шоу должно продолжаться – достойно, что помогло бы собрать средства для усилий по ликвидации последствий пожара и отметить их», – пишет издание.