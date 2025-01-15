Суд заочно арестовал блогера Косенко по статье о причинении вреда младенцу
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статье об умышленном причинении тяжкого вреда своему двухмесячному сыну. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Косенко обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленному причинении тяжкого вреда здоровью ребенку (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении Косенко возбудили после публикации в январе 2024 г. видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка, одетого в зимний комбинезон, в снег. Блогер заявил, что хотел снять популярное видео. После критики и возбуждения дела Косенко заявил, что бросил в снег куклу.
Дело в отношении блогера поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В октябре прошлого года стало известно, что Косенко объявлен в розыск. Сам он находится за рубежом, в карточке МВД указано, что он родом из Венгрии.