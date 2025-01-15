Суд заочно арестовал блогера Косенко по статье о причинении вреда младенцу

Уголовное дело в отношении Косенко возбудили после публикации в январе 2024 г. видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка, одетого в зимний комбинезон, в снег. Блогер заявил, что хотел снять популярное видео. После критики и возбуждения дела Косенко заявил, что бросил в снег куклу.