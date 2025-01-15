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Суд заочно арестовал блогера Косенко по статье о причинении вреда младенцу

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статье об умышленном причинении тяжкого вреда своему двухмесячному сыну. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Косенко обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленному причинении тяжкого вреда здоровью ребенку (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Косенко возбудили после публикации в январе 2024 г. видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка, одетого в зимний комбинезон, в снег. Блогер заявил, что хотел снять популярное видео. После критики и возбуждения дела Косенко заявил, что бросил в снег куклу.

Дело в отношении блогера поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В октябре прошлого года стало известно, что Косенко объявлен в розыск. Сам он находится за рубежом, в карточке МВД указано, что он родом из Венгрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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