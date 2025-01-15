Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ по 80 000 рублей
На заседании организационного комитета «Победа» президент РФ Владимир Путин объявил о том, что подписал указ о единовременных выплатах участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей. Размер выплаты составит 80 000 руб.
Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения получат по 55 000 руб.
«Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», – подчеркнул Путин.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года глава государства подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. На мероприятие приглашены президенты Вьетнама, Монголии, Лаоса, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана, Палестины, Белоруссии, Туркмении и др.
В состав организационного комитета «Победа» входят представители администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и нескольких общественных организаций.