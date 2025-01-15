Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ по 80 000 рублей

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года глава государства подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. На мероприятие приглашены президенты Вьетнама, Монголии, Лаоса, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана, Палестины, Белоруссии, Туркмении и др.