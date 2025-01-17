Полиция возбудила дело после слов самарского губернатора о «Крыльях Советов»

Федорищев запросил расследование по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: злоупотребление полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств, мошенничество и растрата. Он отметил, что при изучении документов были выявлены факты, указывающие на возможное обогащение предпринимательских структур за счет бюджетных средств через «Крылья Советов». Заявление содержит восемь эпизодов, детали которых не разглашаются на время следствия. Ранее губернатор также выразил озабоченность тем, что задолженность клуба перед структурой «Ростеха» длительное время поддерживалась за счет бюджета.