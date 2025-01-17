Полиция возбудила дело после слов самарского губернатора о «Крыльях Советов»
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева относительно футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подробности дела не приводятся.
В декабре 2024 г. Федорищев инициировал аудит финансово-хозяйственной деятельности футбольного клуба «Крылья Советов». Он подготовил обращение в правоохранительные органы касательно ситуации в клубе. От одного из сотрудников команды губернатор получил информацию о задолженности в 36 млн руб. перед коррупционными структурами, связанными с судейством.
Федорищев запросил расследование по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: злоупотребление полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств, мошенничество и растрата. Он отметил, что при изучении документов были выявлены факты, указывающие на возможное обогащение предпринимательских структур за счет бюджетных средств через «Крылья Советов». Заявление содержит восемь эпизодов, детали которых не разглашаются на время следствия. Ранее губернатор также выразил озабоченность тем, что задолженность клуба перед структурой «Ростеха» длительное время поддерживалась за счет бюджета.
13 января компания «РТ-капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») подала иск в арбитражный суд Москвы о взыскании с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» долга в размере более 897 млн руб.