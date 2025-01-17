В Госдуму внесли позволяющий сдавать на ОГЭ два предмета законопроект
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета. В случае его принятия он будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, и Северную Осетию, следует из соответствующего документа.
Согласно тексту законопроекта, школьники, которые будут сдавать на ОГЭ два обязательных предмета – русский язык и математику, смогут по результатам этих экзаменов успешно окончить школу. Сейчас для этого требуется обязательная сдача четырех экзаменов.
Целью реализации проекта обозначается расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования.
Законопроект внесли представители разных фракций, в частности, представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России – За правду».
В ноябре 2024 г. председатель государственной Думы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить проблемы высокой нагрузки для школьников, а также целесообразность проведения ОГЭ. По мнению Володина, детям становится не под силу справиться с нынешним количеством заданий.