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В Госдуму внесли позволяющий сдавать на ОГЭ два предмета законопроект

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета. В случае его принятия он будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, и Северную Осетию, следует из соответствующего документа.

Согласно тексту законопроекта, школьники, которые будут сдавать на ОГЭ два обязательных предмета – русский язык и математику, смогут по результатам этих экзаменов успешно окончить школу. Сейчас для этого требуется обязательная сдача четырех экзаменов.

Целью реализации проекта обозначается расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования.

Законопроект внесли представители разных фракций, в частности, представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России – За правду».

В ноябре 2024 г. председатель государственной Думы Вячеслав Володин дал поручение комитету по просвещению обсудить проблемы высокой нагрузки для школьников, а также целесообразность проведения ОГЭ. По мнению Володина, детям становится не под силу справиться с нынешним количеством заданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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