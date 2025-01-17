В Госдуму внесли позволяющий сдавать на ОГЭ два предмета законопроект

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета. В случае его принятия он будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, и Северную Осетию, следует из соответствующего документа.