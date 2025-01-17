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Трамп распорядился провести инаугурацию в помещении из-за холода

Ведомости

Избранный президент Дональд Трамп отдал распоряжение перенести предстоящую инаугурацию в помещение из-за опасно низких температур, прогнозируемых в Вашингтоне,

Ожидается, что к полудню 20 января, когда Трамп будет приносить присягу, температура составит около -6 градусов, что примерно на 10 градусов ниже нормы.

«Прогноз погоды для Вашингтона, округ Колумбия, с учетом фактора ветра, предполагает экстремально низкие температуры, которые могут побить рекорды. Арктический фронт охватывает страну. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил травмы», – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Трамп подчеркнул, что это опасные погодные для десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб, полицейских собак, лошадей, который будут отвечать за безопасность мероприятия, а также для сотен тысяч сторонников, которые будут находиться на улице несколько часов в этот день.

«Поэтому я распорядился провести инаугурационное обращение, а также молитвы и другие выступления в ротонде Капитолия США, как это было сделано Рональдом Рейганом в 1985 г. из-за аналогично холодной погоды, – сказал Трамп. – Почетные гости и приглашенные будут собраны внутри Капитолия».

Трамп также сообщил, что стадион Capital One будет открыт для прямой трансляции инаугурации и президентского парада. «После принесения присяги я присоединюсь к толпе на Capital One, – сообщил он. – Все будут в безопасности, все будут счастливы, и мы вместе снова сделаем Америку великой!»

Вторая инаугурация Трампа станет самой холодной за последние 40 лет. Рекорд самой холодной январской инаугурации принадлежит второй инаугурации Рейгана в 1985 г., когда температура во время церемонии приведения к присяге в полдень составляла всего 7 градусов по Фаренгейту (около -14 градусов по Цельсию), согласно данным Национальной метеорологической службы США. Рейган принял присягу внутри ротонды Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Инаугурация 2025 г. будет солнечной, но с более острым ощущением холода из-за ветра, который опустит температуру до около -10 градусов и ниже. Порывы ветра могут достигать 35 миль в час (около 56 км/ч) во второй половине дня. Во время церемонии температура будет держаться в районе 20 градусов по Фаренгейту (около -6 градусов), сообщает сайт weather.com.

Самая теплая инаугурация в январе состоялась в 1981 г. во время первой инаугурации Рейгана, что делает его инаугурации рекордными как по самой теплой, так и по самой холодной погоде в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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