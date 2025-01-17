Трамп распорядился провести инаугурацию в помещении из-за холода

Инаугурация 2025 г. будет солнечной, но с более острым ощущением холода из-за ветра, который опустит температуру до около -10 градусов и ниже. Порывы ветра могут достигать 35 миль в час (около 56 км/ч) во второй половине дня. Во время церемонии температура будет держаться в районе 20 градусов по Фаренгейту (около -6 градусов), сообщает сайт weather.com.