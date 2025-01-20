WSJ: желчные камни коров спровоцировали рост бразильской контрабанды
Желчные камни крупного рогатого скота стали объектом повышенного интереса в мировой торговле из-за их невероятно высокой стоимости. Цена на эти биологические образования достигает $5800 за унцию, что вдвое превышает стоимость золота, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что в Бразилии, крупнейшем экспортере говядины, участились случаи их краж и контрабанды на китайские рынки.
Высокий спрос на желчные камни обусловлен их применением в традиционной китайской медицине, особенно для лечения инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Бразильская полиция расследует ограбления ферм и незаконные поставки в Гонконг, Шанхай и Пекин. Несмотря на легальность продажи желчных камней в Бразилии, торговля в основном ведется подпольно для уклонения от налогов. По данным Всемирной организации здравоохранения, традиционное китайское медицинское производство, все больше сосредоточенное на гипертонии и сердечных заболеваниях среди стареющего населения, в настоящее время является отраслью стоимостью $60 млрд в год.
Качество и цена желчных камней сильно различаются. Каштановые породы считаются самыми чистыми, а средняя цена варьируется от $1700 до $4000 за унцию. Один камень может стоить больше, чем все мясо коровы. Экспорт желчных камней в Гонконг, основной пункт назначения, вырос почти втрое с 2019 по 2023 г., достигнув $218,4 млн. Бразилия была главным поставщиком камней в Гонконг в 2023 г., на нее приходилось около двух третей всего экспорта.
Недавние экспериментальные исследования показали, что таблетки, содержащие желчные камни крупного рогатого скота, могут помочь выиграть время при лечении инсультов. Исследование, проведенное в Гонконгском университете, выявило, что эти таблетки могут задержать последствия ишемического инсульта, потенциально давая жертвам дополнительные 30 минут для получения медицинской помощи. Но эксперты в разговоре с газетой предостерегают фермеров от чрезмерного увлечения этим новым «золотом» и советуют сосредоточиться на традиционном производстве говядины и молока. Желчные камни становятся все более редкими в Бразилии из-за улучшения качества кормов и более раннего забоя скота.