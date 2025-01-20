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WSJ: желчные камни коров спровоцировали рост бразильской контрабанды

Ведомости

Желчные камни крупного рогатого скота стали объектом повышенного интереса в мировой торговле из-за их невероятно высокой стоимости. Цена на эти биологические образования достигает $5800 за унцию, что вдвое превышает стоимость золота, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что в Бразилии, крупнейшем экспортере говядины, участились случаи их краж и контрабанды на китайские рынки.

Высокий спрос на желчные камни обусловлен их применением в традиционной китайской медицине, особенно для лечения инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Бразильская полиция расследует ограбления ферм и незаконные поставки в Гонконг, Шанхай и Пекин. Несмотря на легальность продажи желчных камней в Бразилии, торговля в основном ведется подпольно для уклонения от налогов. По данным Всемирной организации здравоохранения, традиционное китайское медицинское производство, все больше сосредоточенное на гипертонии и сердечных заболеваниях среди стареющего населения, в настоящее время является отраслью стоимостью $60 млрд в год.

Качество и цена желчных камней сильно различаются. Каштановые породы считаются самыми чистыми, а средняя цена варьируется от $1700 до $4000 за унцию. Один камень может стоить больше, чем все мясо коровы. Экспорт желчных камней в Гонконг, основной пункт назначения, вырос почти втрое с 2019 по 2023 г., достигнув $218,4 млн. Бразилия была главным поставщиком камней в Гонконг в 2023 г., на нее приходилось около двух третей всего экспорта.

Недавние экспериментальные исследования показали, что таблетки, содержащие желчные камни крупного рогатого скота, могут помочь выиграть время при лечении инсультов. Исследование, проведенное в Гонконгском университете, выявило, что эти таблетки могут задержать последствия ишемического инсульта, потенциально давая жертвам дополнительные 30 минут для получения медицинской помощи. Но эксперты в разговоре с газетой предостерегают фермеров от чрезмерного увлечения этим новым «золотом» и советуют сосредоточиться на традиционном производстве говядины и молока. Желчные камни становятся все более редкими в Бразилии из-за улучшения качества кормов и более раннего забоя скота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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