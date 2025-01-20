WSJ: желчные камни коров спровоцировали рост бразильской контрабанды

Качество и цена желчных камней сильно различаются. Каштановые породы считаются самыми чистыми, а средняя цена варьируется от $1700 до $4000 за унцию. Один камень может стоить больше, чем все мясо коровы. Экспорт желчных камней в Гонконг, основной пункт назначения, вырос почти втрое с 2019 по 2023 г., достигнув $218,4 млн. Бразилия была главным поставщиком камней в Гонконг в 2023 г., на нее приходилось около двух третей всего экспорта.