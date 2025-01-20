Мужчина убил знакомую и спрятал тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Убитую женщину нашли в Москве на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в автомобиле «ЗАЗ», принадлежащем заслуженному артисту РФ Юрию (Гоше) Куценко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предполагаемый преступник задержан. Предварительно, он и погибшая женщина вели маргинальный образ жизни.
В пресс-службе столичного СК РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, пьяный мужчина нанес своей знакомой не менее 12 ножевых ранений. От полученных повреждений она скончалась на месте. После этого мужчина переместил ее тело в припаркованный автомобиль.
Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей женщины. На своей странице в Instagram
5 октября 2023 г. президент РФ наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве» с формулировкой «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».