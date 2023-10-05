Президент наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Куценко родился в Запорожье, учился во Львовском политехническом институте. В 1988 г. переехал в Москву, через два года поступил в Школу-студию МХАТ. Служит в Театре имени Моссовета. С июня 2018 г. внесен в базу украинского сайта «Миротворец». 8 сентября 2023 г. побывал в Донбассе и посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила», где принял участие в концерте в честь 80-й годовщины со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.