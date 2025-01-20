Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

«Яндекс»: доля нежелательных звонков с незнакомых номеров выросла до 56%

Ведомости

Автоматический определитель номера от «Яндекса» в 2024 г. обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров, из них 800 млн были квалифицированы как нежелательные. По сравнению с 2023 г. доля таких звонков выросла на 16% и составила 56% от общего числа. Об этом сообщается на сайте компании.

На 25% увеличилось количество нежелательных вызовов от банков и мошенников под видом сотрудников банков. На 21% выросло число звонков с предложением услуг страхования, на 17,5% – количество вызовов с опросами, к примеру для оценки качества обслуживания.

Наибольший рост звонков с незнакомых номеров пришелся на Пензенскую область. В этом регионе их число выросло на 86% по сравнению с 2023 г. В Приморском крае количество звонков с незнакомых номеров увеличилось на 22%, в Ростовской области – на 20%. При этом этот показатель на 80% снизился в Чечне, на 50% – в Северной Осетии и на 35% – в Забайкальском крае.

15 января представитель «Яндекс.Браузера» сообщил «Ведомостям», что в прошлом году ежемесячно около 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания «Яндекс.Браузера» при попытке перейти на сайт мошенников, пояснил собеседник.

В такой ситуации браузер выдает предупреждение, что ресурс может быть небезопасным. При этом, согласно статистике, 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали эти предупреждения.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных