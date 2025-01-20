«Яндекс»: доля нежелательных звонков с незнакомых номеров выросла до 56%

Наибольший рост звонков с незнакомых номеров пришелся на Пензенскую область. В этом регионе их число выросло на 86% по сравнению с 2023 г. В Приморском крае количество звонков с незнакомых номеров увеличилось на 22%, в Ростовской области – на 20%. При этом этот показатель на 80% снизился в Чечне, на 50% – в Северной Осетии и на 35% – в Забайкальском крае.