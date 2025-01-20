«Яндекс»: доля нежелательных звонков с незнакомых номеров выросла до 56%
Автоматический определитель номера от «Яндекса» в 2024 г. обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров, из них 800 млн были квалифицированы как нежелательные. По сравнению с 2023 г. доля таких звонков выросла на 16% и составила 56% от общего числа. Об этом сообщается на сайте компании.
На 25% увеличилось количество нежелательных вызовов от банков и мошенников под видом сотрудников банков. На 21% выросло число звонков с предложением услуг страхования, на 17,5% – количество вызовов с опросами, к примеру для оценки качества обслуживания.
Наибольший рост звонков с незнакомых номеров пришелся на Пензенскую область. В этом регионе их число выросло на 86% по сравнению с 2023 г. В Приморском крае количество звонков с незнакомых номеров увеличилось на 22%, в Ростовской области – на 20%. При этом этот показатель на 80% снизился в Чечне, на 50% – в Северной Осетии и на 35% – в Забайкальском крае.
15 января представитель «Яндекс.Браузера» сообщил «Ведомостям», что в прошлом году ежемесячно около 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания «Яндекс.Браузера» при попытке перейти на сайт мошенников, пояснил собеседник.
В такой ситуации браузер выдает предупреждение, что ресурс может быть небезопасным. При этом, согласно статистике, 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали эти предупреждения.