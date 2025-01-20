РКН предложил блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов без суда
Роскомнадзор (РКН) подготовил проект приказа, который предполагает ограничение доступа к информации о незаконных услугах в сфере миграции без соответствующего судебного решения. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом вводится в подзаконный акт определение нового вида противоправной информации. Это касается сведений, которые содержат предложения о предоставлении незаконных миграционных услуг и способах организации нелегальной миграции. Изменения вносятся в рамках дополнения статьи 15.3 закона № 149-ФЗ.
В ноябре прошлого года был подписан закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов и поддельные документы для оформления миграционного статуса. Блокировка сайтов будет осуществляться по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей при обнаружении нарушений закона.
В 2024 г. в силу вступила внесудебная блокировка интернет-ресурсов, которые предлагают услуги по оформлению поддельных документов для миграционного статуса. За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев и постановкой их на учет, нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Разрешение на временное проживание в упрощенном порядке теперь выдается только спустя три года брака с гражданином России – эта мера направлена на борьбу с фиктивными браками мигрантов.
В прошлом году российские власти начали принимать меры по ужесточению миграционной политики в России. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» в марте. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. По данным Следственного комитета, за восемь месяцев 2024 г. иностранцы совершили более 26 000 преступлений, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059.