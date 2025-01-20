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РКН предложил блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов без суда

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) подготовил проект приказа, который предполагает ограничение доступа к информации о незаконных услугах в сфере миграции без соответствующего судебного решения. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом вводится в подзаконный акт определение нового вида противоправной информации. Это касается сведений, которые содержат предложения о предоставлении незаконных миграционных услуг и способах организации нелегальной миграции. Изменения вносятся в рамках дополнения статьи 15.3 закона № 149-ФЗ.

В ноябре прошлого года был подписан закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов и поддельные документы для оформления миграционного статуса. Блокировка сайтов будет осуществляться по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей при обнаружении нарушений закона.

В 2024 г. в силу вступила внесудебная блокировка интернет-ресурсов, которые предлагают услуги по оформлению поддельных документов для миграционного статуса. За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев и постановкой их на учет, нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Разрешение на временное проживание в упрощенном порядке теперь выдается только спустя три года брака с гражданином России – эта мера направлена на борьбу с фиктивными браками мигрантов.

В прошлом году российские власти начали принимать меры по ужесточению миграционной политики в России. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» в марте. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. По данным Следственного комитета, за восемь месяцев 2024 г. иностранцы совершили более 26 000 преступлений, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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