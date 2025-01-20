РКН предложил блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов без суда

В 2024 г. в силу вступила внесудебная блокировка интернет-ресурсов, которые предлагают услуги по оформлению поддельных документов для миграционного статуса. За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев и постановкой их на учет, нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Разрешение на временное проживание в упрощенном порядке теперь выдается только спустя три года брака с гражданином России – эта мера направлена на борьбу с фиктивными браками мигрантов.