МВД: преступность в России снизилась на 1,8% в 2024 году

Волк уточнила, что количество противоправных деяний против личности уменьшилось на 7,7%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 9,8%, а фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1%. По сравнению с 2023 г. на 8,5% сократилось число преступлений, поставленных на учет органами внутренних дел на транспорте. Зафиксировано на 14% меньше преступлений в общественных местах по сравнению с годом ранее. Количество уличных разбоев снизилось на 18,4%, грабежей – на 26,3%, краж – на 22,5%.