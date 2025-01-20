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МВД: преступность в России снизилась на 1,8% в 2024 году

Ведомости

В прошлом году число зарегистрированных в России преступлений сократилось на 1,8%. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что количество противоправных деяний против личности уменьшилось на 7,7%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 9,8%, а фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1%. По сравнению с 2023 г. на 8,5% сократилось число преступлений, поставленных на учет органами внутренних дел на транспорте. Зафиксировано на 14% меньше преступлений в общественных местах по сравнению с годом ранее. Количество уличных разбоев снизилось на 18,4%, грабежей – на 26,3%, краж – на 22,5%.

Приносит результаты также профилактическая работа, проводимая полицейскими совместно с другими ведомствами и общественными организациями. Уменьшилось число противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними, лицами в пьяном виде и ранее судимыми. За 2024 г. иностранцы и лица без гражданства совершили на 0,9% преступлений меньше, чем в 2023 г. На 17,2% снизилось количество преступлений в отношении иностранцев, отметила представитель ведомства.

По ее словам, 40% из общего количества преступлений совершены с использованием IT-технологий. Указанных деяний зарегистрировано на 13,1% больше, чем в 2023 г., в частности тяжких и особо тяжких составов – на 7,8%. Этот фактор в значительной степени повлиял на увеличение на 4,8% общего числа тяжких и особо тяжких преступлений.

За прошлый год выявлено и пресечено на 51,4% больше преступлений, которые связаны с пересылкой наркотиков, на 37,5% – с контрабандой наркотических средств, на 11,1% – с их производством и на 7% – со сбытом. За год полицейские изъяли из незаконного оборота более 28 т наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ.

3 января ТАСС сообщал, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил более 168 млрд руб. По информации МВД РФ, всего за указанный период зафиксировано свыше 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г. При этом удалось снизить прирост мошенничеств с 44% в 2023 г. до 9,2% в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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