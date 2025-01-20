На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6
На Тайване в близи крупного города Тайнаня произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Землетрясение произошло 21 января в 00:17 по местному времени, очаг располагается на глубине 12 км в 53 км к северо-востоку от города Тайнаня и в 23 км к северо-востоку от Юцзина. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Похожее землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване 22 апреля 2024 г. в 2 км от села Шуфэн в округе Хуалянь.