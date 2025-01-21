Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 10 человек
Количество погибших в результате пожара в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 10 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
Ранее он писал о шести погибших и 31 пострадавшем. По словам министра, сообщение о пожаре в гостинице поступило в 3:27 по местному времени (совпадает с мск).
Губернатор Болу Абдулализ Айдын в эфире телеканала TRT Haber рассказал, что огонь вспыхнул в одном из номеров и быстро распространился по всему зданию. Всего в гостинице проживали 234 человека. Постояльцев эвакуировали в другие отели. На место происшествия направлены пожарные, управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), национальный медицинский спасательный отряд (UMKE), бригады медицинских работников и вертолеты.
18 января Expansion сообщила, что в результате крушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании пострадали 30 человек. По данным газеты, подъемник мог выйти из строя из-за поломки одного из колес. На месте происшествия работали несколько спасательных вертолетов и машин скорой помощи.