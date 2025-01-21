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Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 10 человек

Ведомости

Количество погибших в результате пожара в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 10 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Ранее он писал о шести погибших и 31 пострадавшем. По словам министра, сообщение о пожаре в гостинице поступило в 3:27 по местному времени (совпадает с мск).

Губернатор Болу Абдулализ Айдын в эфире телеканала TRT Haber рассказал, что огонь вспыхнул в одном из номеров и быстро распространился по всему зданию. Всего в гостинице проживали 234 человека. Постояльцев эвакуировали в другие отели. На место происшествия направлены пожарные, управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), национальный медицинский спасательный отряд (UMKE), бригады медицинских работников и вертолеты.

18 января Expansion сообщила, что в результате крушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании пострадали 30 человек. По данным газеты, подъемник мог выйти из строя из-за поломки одного из колес. На месте происшествия работали несколько спасательных вертолетов и машин скорой помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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