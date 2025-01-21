Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 10 человек

Губернатор Болу Абдулализ Айдын в эфире телеканала TRT Haber рассказал, что огонь вспыхнул в одном из номеров и быстро распространился по всему зданию. Всего в гостинице проживали 234 человека. Постояльцев эвакуировали в другие отели. На место происшествия направлены пожарные, управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), национальный медицинский спасательный отряд (UMKE), бригады медицинских работников и вертолеты.