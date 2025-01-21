Уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос почти на 30%
По всей России за предыдущую неделю зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1%, сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
За неделю было зарегистрировано 572 900 случаев заболеваний ОРВИ. Повышение показателя наблюдается в 49 регионах России, в 27 из них количество госпитализированных выросло на 30% в сравнении с прошлой неделей.
В сообщении Роспотребнадзора сказано, что повышение уровня заболеваний связано с вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается рост доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09.
В ведомстве также отметили, что за неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась на 2,8% – 9600 случаев отмечено в России. Роспотребнадзор напомнил меры профилактики острых респираторных инфекций, а также о важности обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
14 января Роспотребнадзор также уведомлял о росте заболеваемости ОРВИ в России. Тогда уровень вырос на 32% по сравнению с предшествующей неделей, а COVID-19 – на 7,9%.