Уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос почти на 30%

В ведомстве также отметили, что за неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась на 2,8% – 9600 случаев отмечено в России. Роспотребнадзор напомнил меры профилактики острых респираторных инфекций, а также о важности обращаться к врачу при первых симптомах заболевания.