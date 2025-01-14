Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 32% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 31,9%, а COVID-19 – на 7,9%. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам совещания, посвященного оперативной обстановке по итогам работы в новогодние праздники и текущей эпидситуации в стране.