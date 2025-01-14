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Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 32% за неделю

Ведомости

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 31,9%, а COVID-19 – на 7,9%. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам совещания, посвященного оперативной обстановке по итогам работы в новогодние праздники и текущей эпидситуации в стране.

Среднероссийский показатель по ОРВИ и гриппу превышен в 45 регионах страны. Было госпитализировано на 23% больше заболевших ОРВИ, в 43 регионах отмечен рост показателя на 30% и более.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции. Однако при относительно небольшом проценте положительных находок вирусов гриппа – их доля растет. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1)2009», – указано в сообщении.

За неделю в стране зафиксировали 9400 случаев коронавируса. Доминирующим вариантом в России остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

10 января Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что среди детей раннего возраста, госпитализированных с ОРВИ, в 5-10% случаев обнаруживается метапневмовирус. В агентстве назвали симптомами инфекции типичные проявления ОРВИ – кашель, насморк, одышку, осиплость голоса и повышенную температуру. Заражение возможно воздушно-капельным путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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