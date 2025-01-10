ФМБА: у 5-10% госпитализированных с ОРВИ детей выявляют метапневмовирус
Среди детей раннего возраста, которых госпитализировали с ОРВИ, в 5-10% случаев обнаруживается метапневмовирус. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Болезнь распространяется воздушно-капельным путем. В агентстве назвали симптомами инфекции типичные проявления ОРВИ – кашель, насморк, одышку, осиплость голоса и повышенную температуру. При появлении перечисленных симптомов рекомендуется обращаться к специалистам.
5 января Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае и сообщил, что результат анализа респираторных проб, которые брали в китайских больницах в декабре, подтвердил распространение инфекции. Заболевание активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше.
Специалист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для детей и пожилых людей. По его словам, дети до пяти лет и взрослые старше 65 лет подвержены заражению наиболее сильно.