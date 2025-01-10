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ФМБА: у 5-10% госпитализированных с ОРВИ детей выявляют метапневмовирус

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Среди детей раннего возраста, которых госпитализировали с ОРВИ, в 5-10% случаев обнаруживается метапневмовирус. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Болезнь распространяется воздушно-капельным путем. В агентстве назвали симптомами инфекции типичные проявления ОРВИ – кашель, насморк, одышку, осиплость голоса и повышенную температуру. При появлении перечисленных симптомов рекомендуется обращаться к специалистам.

5 января Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае и сообщил, что результат анализа респираторных проб, которые брали в китайских больницах в декабре, подтвердил распространение инфекции. Заболевание активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше.

Специалист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для детей и пожилых людей. По его словам, дети до пяти лет и взрослые старше 65 лет подвержены заражению наиболее сильно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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