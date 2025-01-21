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В России за неделю уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 2,8%

Ведомости

За третью неделю 2025 г. показатель COVID-19 вырос на 2,8% в сравнении с предыдущей неделей, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В штабе сообщили, что за неделю с 13 по 19 января количество госпитализаций с признаками коронавирусной инфекции увеличилось на 4,9% и составило 1120 человек. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 42 субъектах РФ.

Увеличение заболеваемости замечено в 55 субъектах.

Умерло за неделю 43 человека с признаками COVID-19. Выздороветь удалось 11 354 людям, что на 20,4% меньше, чем на прошлой неделе.

21 января Роспотребнадзор сообщал, что за предыдущую неделю зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1%. Ведомство связывает это с вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и продолжением роста доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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