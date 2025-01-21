В России за неделю уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 2,8%
За третью неделю 2025 г. показатель COVID-19 вырос на 2,8% в сравнении с предыдущей неделей, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В штабе сообщили, что за неделю с 13 по 19 января количество госпитализаций с признаками коронавирусной инфекции увеличилось на 4,9% и составило 1120 человек. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 42 субъектах РФ.
Увеличение заболеваемости замечено в 55 субъектах.
Умерло за неделю 43 человека с признаками COVID-19. Выздороветь удалось 11 354 людям, что на 20,4% меньше, чем на прошлой неделе.
21 января Роспотребнадзор сообщал, что за предыдущую неделю зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1%. Ведомство связывает это с вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и продолжением роста доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.