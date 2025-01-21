В России за неделю уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 2,8%

21 января Роспотребнадзор сообщал, что за предыдущую неделю зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1%. Ведомство связывает это с вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и продолжением роста доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1) pdm09. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.