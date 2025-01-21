Дума приняла закон об ответственности за продажу табачных изделий детям

В середине декабря 2024 г. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Сейчас штрафы установлены от 40 000 до 60 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб. По новому правилу за повторное нарушение будет грозить наказание по УК.