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Дума приняла закон об ответственности за продажу табачных изделий детям

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающие ответственность за продажу детям табачных изделий. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты поддержали инициативу единогласно. Законопроект предлагает повысить штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства. Для физических лиц штрафы повысят с 60 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – с 300 000 до 700 000 руб., для юридических лиц – с 600 000 до 2 млн руб.

«Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, которая несет риск для их жизни и здоровья», – пояснил Володин.

В середине декабря 2024 г. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Сейчас штрафы установлены от 40 000 до 60 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб. По новому правилу за повторное нарушение будет грозить наказание по УК.

Осужденного могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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